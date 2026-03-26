Google, Spotify'ı Ele Geçirecek: 3 Dakikaya Kadar Şarkı Üretebilen Lyria 3 Pro Tanıtıldı

Google, Lyria 3 Pro ismini verdiği yeni müzik oluşturma modelini tanıttı. Bu model, önceki nesildeki 30 saniyeyi ciddi anlamda ileri taşıyarak 3 dakikalık şarkılar oluşturabiliyor.

ABD’li teknoloji devi Google, yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan biri hâline gelmeyi başarmıştı. Öyle ki Gemini başta olmak üzere geliştirdiği yapay zekâ modelleriyle alanında lider konumdaki firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, Lyria 3 Pro ismini verdiği yepyeni bir yapay zekâ modelini bizlerle buluşturdu.

Google Lyria 3 Pro, bir müzik üretme modeli olarak karşımıza çıkıyor. Geçen ay çıkan Lyria 3’ün daha gelişmiş bir versiyonu diyebiliriz. Kullanıcılar bu yeni modeli kullanarak herhangi bir müzik bilgisi olmadan istedikleri tarzda müzikleri oluşturabilecek.

3 dakikaya kadar şarkı oluşturabileceksiniz

Lyria 3 Pro ile 3 dakikaya kadar şarkılar oluşturabileceksiniz. Bunun çok iyi bir iyileştirme olduğunu söylememiz gerek. Öyle ki bir önceki Lyria 3 modelinde yalnızca 30 saniyeye kadar müzik yapabiliyordunuz.

Şirketin açıklamalarına göre daha uzun parçalar oluşturma olanağı sağlamasının yanı sıra daha iyi yaratıcı kontrol ve özelleştirme seçenekleri de sunuyor. Kullanıcılar ayrıca modelin şarkı yapısını önceki modelden daha iyi anlaması sayesinde giriş, mısra, nakarat ve köprü gibi müzik parçasının farklı unsurlarını da belirtebilecekler.

Pro modeli Gemini uygulamasında sunulacak ancak yalnızca ücretli aboneler tarafından erişilebilir olacak. Ayrıca Google Vids video düzenleme uygulaması ve şirketin geçen ay satın aldığı müzik prodüksiyon aracı ProducerAI’a da getirecek. Şirket, modeli eğitmek için ortaklarından ve YouTube’dan izin verilen verilerden yararlandığını eklemiş. Modelin herhangi bir sanatçıyı taklit etmediğinin de altını çizmiş. Oluşturulan tüm parçaların “SyhnthID” isimli dijital filigran ile işaretleneceği ve bu şekilde yapay zekâ olduğunun anlaşılabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.