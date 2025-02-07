Google Mesajlar’ın yeni sürümünde WhatsApp üzerinden doğrudan görüntülü arama yapmayı sağlayan bir özellik tespit edildi.

Google, mesajlaşma uygulaması Google Mesajlar'a yeni bir entegrasyon eklemeye hazırlanıyor. Uygulamanın yeni sürümünde WhatsApp üzerinden görüntülü arama yapmayı sağlayacak bir özellik tespit edildi.

Google Mesajlar'a gelecek olan bu yenilik, kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapmadan WhatsApp üzerinden doğrudan görüntülü arama başlatmasına imkan tanıyacak.

WhatsApp üzerinden doğrudan görüntülü arama başlatılabilecek

Google Mesajlar’da şu an bireysel sohbetlerde, sohbet ekranının sağ üst köşesinde bir video arama simgesi bulunuyor. Bu simgeye dokunulduğunda Google Meet üzerinden bir görüntülü arama başlatılıyor. Eğer Google Meet yüklü değilse, uygulama kullanıcıdan Meet’i yüklemesini istiyor. Yeni özellik ile birlikte WhatsApp yüklü olan kullanıcılar, bu simgeye dokunduklarında görüntülü aramayı WhatsApp üzerinden başlatabilecek. Karşı tarafta WhatsApp yüklü değilse, sistem varsayılan olarak Google Meet’e yönlendirme yapacak.

WhatsApp entegrasyonu şu an sadece bireysel sohbetler için geçerli olacak. Grup sohbetlerinde ise video arama seçeneği olarak yine Google Meet kullanılmaya devam edecek. Ancak bu durum, özelliğin resmi olarak yayımlandığında değişebilir. Kullanıcıların her iki seçenek arasında manuel geçiş yapabileceği bir sistemin de eklenmesi olası görünüyor.

Google Mesajlar’a WhatsApp entegrasyonu getiren bu özellik henüz resmi olarak kullanıma sunulmadı. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor. Google’ın ilerleyen günlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.