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Google Messages, iMessage'ın Sevilen Bir Özelliğini Getiriyor!

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Google Messages'a iMessage'ın sevilen özelliklerinden birinin geleceği ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Google, mesajlaşma uygulamasına oyun özelliği eklemeye hazırlanıyor.

Google Messages, iMessage'ın Sevilen Bir Özelliğini Getiriyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Apple'ın iMessage'da sunduğu GamePigeon deneyimine benzer bir özellik, Google Messages için de hazırlanıyor. Uygulamanın yeni beta sürümündeki kodlarda ortaya çıkan detaylara göre Android kullanıcıları, sohbet sırasında birbirleriyle mini oyunlar oynayabilecek.

Özelliğin nasıl çalışacağı henüz belli değil. Ancak uygulamanın kodlarında ortaya çıkan oyun listesi, Google'ın Messages için yalnızca tek bir oyun üzerinde çalışmadığını gösteriyor. Henüz resmi bir duyuru da yapılmış değil.

İçerikten Görseller

Google Messages, iMessage'ın Sevilen Bir Özelliğini Getiriyor!
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Google Messages'a hangi oyunlar gelecek?

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Özelliğe ilişkin ipuçları, Google Messages'ın en son beta sürümünün kodlarında ortaya çıktı.

X'te Abhishek Yadav tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik "Midnight" kod adıyla geliştiriliyor. Kodlarda ayrıca yeni bir "Oyunlar" bölümüne işaret eden ifadeler bulunuyor.

Listede Kelime Bulmaca, Satranç, Bardak Pong (Cup Pong), Dama, Bilardo, Basketbol, Dörtlü Sıra (Four in a Row), Crazy 8s ve Dart yer alıyor.

Oyunların çoğu iki kişinin karşılıklı oynayabileceği kısa süreli yapıya sahip. Bu da Google'ın mesajlaşma ekranından çıkmadan oynanabilecek küçük oyunlar hazırladığını düşündürüyor.

Google Messages oyunları nasıl çalışacak?

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Şimdilik bilinmeyen en önemli nokta, oyunların uygulamada nerede açılacağı. Google bunları doğrudan sohbet ekranına yerleştirebilir veya mesajlaşma uygulamasına ayrı bir Oyunlar bölümü ekleyebilir.

Kodlarda oyunların nasıl çalışacağına ilişkin tüm ayrıntılar henüz ortaya çıkmış değil. Dolayısıyla oyunların sohbet penceresinde mi açılacağı, arkadaş davetlerinin nasıl gönderileceği veya oyuncuların hamleleri nasıl göreceği konusunda kesin konuşmak için erken.

GamePigeon ile benzer bir kullanım sunulması ise mümkün görünüyor. Apple tarafında kullanıcılar iMessage konuşmasından ayrılmadan arkadaşlarına oyun gönderebiliyor ve karşılıklı oynayabiliyor. Google Messages'taki sistem de benzer bir mantıkla çalışırsa, sohbetlerin arasına birkaç dakikalık oyunlar eklemek mümkün olacak.

Google'dan özellik hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle kodlarda görülen oyun listesinin uygulamanın son sürümünde aynı şekilde yer alacağının da garantisi bulunmuyor.

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