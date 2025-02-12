Google, takvimde varsayılan olarak gösterilen bazı özel günleri ve ayları kaldırdığını doğruladı. Neden böyle bir şey yaptığına dair de açıklama geldi.

Google, son günlerde takvim hizmetinde beklenmedik bir değişiklikle karşımıza çıkmıştı. Öyle ki şirketin, varsayılan olarak takvimde yer alan bazı özel günleri ve ayları durduk yere kaldırdığı görülmüştü.

Kaldırılan günler arasında Onur Ayı, Siyah Tarihi Ayı, Hispanik Miras Ayı, Holokost Anma Günü gibi günler bulunuyordu. Türkiye’de kutlanan bayramlarda ise bir değişiklik yok. Hâlâ takvimde görünüyorlar.

Tüm dünyadan her özel günün eklenememesi nedeniyle kaldırıldı

Bir Google sözcüsü, şirketin gerçekten de bu özel gün ve ayları kaldırdığını doğruladı. 2024 ortası itibarıyla uygulamadan günleri kaldırmış. Artık sadece timeanddate.com’da bulunan resmî tatiller gösteriliyormuş.

Sözcü, yaptığı açıklamada Google Takvim hizmetinde çalışanların yıllar önce manuel olarak dünyanın dört bir yanından özel günleri takvime eklediğini ifade etti. Ancak geçen sürede çok fazla geri bildirim aldıklarını, birçok ülkeden özel günlerin eksik kaldığını gördüklerini aktardı.

Şirket işte tam olarak bu yüzden kaldırma kararına gitmiş. Sürekli olarak özel günleri eklemeye çalışmanın sürdürülebilir olmadığı sonucuna varmışlar. Bu nedenle de varsayılan olarak sunmayı bırakmışlar. Artık kullanıcıların, bu tarz özel günleri takvime kendilerinin eklemesi gerekecek.