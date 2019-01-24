Google'ın bir türlü istenen popülerliği yakalayamayan platformu Google+'ın Nisan 2019'da kapatılacağı açıklanmıştı. Eğer Google+ verilerinizi kaybetmek istemiyorsanız çok az bir vaktiniz kaldı.

Google'ın başarısız sosyal medya girişimi Google+, Nisan ayında kapatılacak. Şirket daha önce Google+'ı Ağustos ayında kapatmayı planlıyordu fakat geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iki güvenlik açığı sebebiyle yaşanan veri sızıntıları nedeniyle kapanma süreci 4 ay öne çekildi.

Google+, diğer sosyal medya platformlarına göre oldukça geride kalsa da bu platformun da sabit bir kullanıcı kitlesi bulunuyordu. Bu kitlenin bundan sonra nereye gideceği konusunda fikirlerin paylaşıldığı bazı Google+ toplulukları oluşturuldu.

İster Google+'ın aktif kullanıcılarından olun, ister bu platformu daha önce bırakmış olun, Google+ kapanmadan önce gönderilerinizi, fotoğraflarınızı, yorumlarınızı ve diğer içeriklerinizi kaybetmek istemeyeceksinizdir. Bu verilerinizi indirmek için Google+ Exporter gibi bazı açık kaynak kodlu yazılımlar oluşturulmuş olsa da Google'ın resmi yazılımı Google Takeout şu an için en iyi alternatif.

Google'ın resmi veri indirme aracı: Google Takeout

1. Google Takeout ile verilerinizi indirmek için öncelikle buraya tıklayarak Google Takeout'a gidin.

2. Giriş ekranına Google+ hesabınızın bağlı olduğu e-posta adresinizi ve şifrenizi girin.

3. Bu aşamadan sonra sizi aşağıdaki ekran karşılayacaktır. Bu ekranda Google hizmetlerinin herhangi birinden verilerinizi indirmeniz mümkün. Google tarafından tüm hizmetlerin seçili olarak sunulduğu bu ekrandan, yalnızca Google+'a ait verileri indirmek istediğimiz için öncelikle "Tümünün seçimini kaldır" seçeneğine tıklayın.

4. Ardından Google+'a ait tüm verileri indirebilmek için seçimleri özelleştirin. Profil, Google+ Akış, Google+ Çevreler, Google+ Toplulukları, Canlı Hangouts, Hangouts ve Web sitelerindeki Google+ +1'lerini seçin ve sayfanın sonundaki "Sonraki" ibaresine tıklayın.

5. Bu aşamada indirilecek dosyaların hangi türde inmesini istediğinizi seçmelisiniz. zip ve tgz sıkıştırma biçimlerinden birini seçip sayfanın sonundaki "Arşiv Oluştur" butonuna tıklayın.

6. Son olarak bir arşiv hazırlama sürecinin gösterildiği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Buradaki arşiv hazırlama süreci, Google+ verilerinizin boyutuna göre uzayabilir ya da kısalabilir. Arşiviniz oluşturulduğunda aşağıdaki indirme ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda "İndirin"e tıklayarak Google+ verilerinizi indirebilirsiniz.

Eğer aktif bir Google+ kullanıcısıysanız ve Nisan'dan sonra bu platformun eksikliğini yaşayacağınızı düşünüyorsanız PlexodusWiki gibi Google+ ile benzer sosyal platformları şimdiden kullanmaya başlayabilirsiniz. Son olarak verilerinizi indirdikten sonra dosyaları açarak kontrol etmeyi unutmayın. Verilerinizin, indirme anında yaşanan bir hatadan dolayı kaybolmasını istemeyiz.