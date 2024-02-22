Google, oturum açma sayfası için hazırladığı yeni tasarımını kullanıcılara ulaştırmaya başladı. Daha modern bir yapıya sahip olan yeni tasarım, 4 Mart'a kadar tüm kullanıcılara ulaşmış olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemlerde tasarım odaklı bazı çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda; Google Chrome'un genel görünümü, son dönemlerde neredeyse tamamen değişti. Öte yandan; Haritalar gibi çeşitli hizmetlerde de bazı tasarım çalışmaları yapıldı. Bugünse Google, kendi oturum açma sayfası için yeni tasarımını kullanıcıların beğenisine sundu.

Eğer son dönemlerde Google hesabına giriş yapma sayfasına girdiyseniz "Yakında yeni bir görünüm kullanıma sunulacak" uyarısını ve bu uyarının hemen altındaki "Google, oturum açma sayfasını iyileştirip daha modern bir görünüme ve tarza kavuşturuyor" mesajını görmüşsünüzdür. İşte an itibarıyla bu yeni modern görünüm, kullanıcılara ulaşmaya başladı.

Google'ın yeni oturum açma sayfası işte böyle görünecek

Google'ın eski oturum açma sayfası, e-posta adresini ve ilgili butonları dikdörtgen şeklinde bir alanın içine alıyordu ve uzun zamandır da hiçbir değişim olmamıştı. Hâl böyle olunca yeni tasarım için gerçekten de modern diyebiliriz. E-posta adresini ve şifreyi girdiğimiz bölüm, artık yatay dikdörtgen şeklinde bir alan içinde bulunacak. Bu dikdörtgenin kenarları da yumuşatılmış bir görünüme sahip olacak.

Google'ın eski oturum açma sayfası böyle görünüyordu:

Google tarafından yapılan açıklamaya göre yeni oturum açma sayfası, en geç 4 Mart tarihine kadar tüm kullanıcılara ulaşmış olacak. Kademeli dağıtım yapılacağı için bazılarımız yeni oturum açma sayfasını görmeye başlamış olabilir.