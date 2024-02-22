Google, geliştiriciler ve uygulama araştırmacıları için hazırladığı yeni yapay zekâ modeli Gemma'yı duyurdu. Gemini'ın özel bir versiyonu olarak düşünebileceğiniz model, uygun maliyetli uygulama geliştirmek isteyenlere yardımcı olacak.

Son dönemlerde üretken yapay zekâsı Gemini ile gündemden düşmeyen Google'dan, en çok da geliştiricileri sevindirecek yeni bir hamle geldi. Şirket, "Gemma" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ modeli duyurdu. Gemini'ın bir parçası olarak kullanıma sunulan yeni model, geliştiriciler ile uygulama araştırmacılara yardımcı olmaya çalışacak. Bağımsız geliştiriciler, uygun maliyetli yazılımlar geliştirmek için Google Gemma'yı kullanabilecekler.

2 farklı versiyona sahip olan Google Gemma, 2 milyar ve 7 milyar parametre ile çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Yazılıma odaklı olarak önceden eğitilen ve talimatlara uygun olarak çalışabilen yapay zekâ modeli, Google'ın açıklamasına göre Meta'nın "Llama 2" isimli modelinden çok daha iyi performans gösteriyor. Geliştiricilerin bilgisayarlarında çalışacak şekilde tasarlanan yapay zekâ, uygulama geliştirme süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.

Google CEO'su Sundar Pichai'nin Gemma açıklaması

Gemma ile tanışın. Gemini modellerini oluşturmak için kullanılan aynı araştırma ve teknolojiden yola çıkarak kendi sınıflarına yönelik hafif, son teknolojiye sahip açık modellerden oluşan bir aile. Dil anlama ve muhakeme açısından karşılaştırmalı değerlendirmelerde güçlü performans sergileyen Gemma, bugünden itibaren dünya çapında iki boyutta (2-7 milyar parametre) mevcuttur. Çeşitli araçları ve sistemleri destekler. Bir geliştirici dizüstü bilgisayarında, iş istasyonunda veya Google Cloud üzerinde Gemma kullanabilir.

Google Gemma ile Llama 2'nin karşılaştırması:

Google Gemma'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.