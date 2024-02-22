Son dönemlerde üretken yapay zekâsı Gemini ile gündemden düşmeyen Google'dan, en çok da geliştiricileri sevindirecek yeni bir hamle geldi. Şirket, "Gemma" olarak isimlendirdiği yeni bir yapay zekâ modeli duyurdu. Gemini'ın bir parçası olarak kullanıma sunulan yeni model, geliştiriciler ile uygulama araştırmacılara yardımcı olmaya çalışacak. Bağımsız geliştiriciler, uygun maliyetli yazılımlar geliştirmek için Google Gemma'yı kullanabilecekler.
2 farklı versiyona sahip olan Google Gemma, 2 milyar ve 7 milyar parametre ile çalışabilecek şekilde dizayn edildi. Yazılıma odaklı olarak önceden eğitilen ve talimatlara uygun olarak çalışabilen yapay zekâ modeli, Google'ın açıklamasına göre Meta'nın "Llama 2" isimli modelinden çok daha iyi performans gösteriyor. Geliştiricilerin bilgisayarlarında çalışacak şekilde tasarlanan yapay zekâ, uygulama geliştirme süreçlerinde büyük bir kolaylık sağlayacak gibi görünüyor.
Google CEO'su Sundar Pichai'nin Gemma açıklaması
Google Gemma ile Llama 2'nin karşılaştırması:
Google Gemma'ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.