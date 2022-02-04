Google, bugün itibarıyla başlayan 2022 Kış Olimpiyatları için özel bir doodle oluşturdu. Hayvanların yer aldığı bu doodle, kullanıcıları "Kış Olimpiyatları 2022" arama sonuçları sayfasına yönlendiriyor.

Çin'in başkenti Pekin, bir süre sporseverlerin bir numaralı gündem maddesi olacak. Zira bugün itibarıyla başlayan Kış Olimpiyatları, 20 Şubat'a kadar devam edecek ve kış sporlarıyla ilgilenenler, bu süreçte sayısız etkinliğe doyacaklar. Bu önemli etkinliği atlamayan Google ise hazırladığı bir doodle ile Kış Olimpiyatları'nı kutladı.

Google'ın hazırladığı animasyonlu doodleda daha çok hayvanların kullanıldığını görüyoruz. Bu hayvanlar, kış sporlarını icra etmeye çalışırken gösterilmişler. Doodle'a tıkladığımızda ise "Kış Olimpiyatları 2022" terimine ilişkin sonuçlarla karşılaşıyoruz. Sayfanın en başında, öne çıkan müsabakalar gösteriliyor. Eğer profesyonel sporcuları izlemek istiyorsanız, bu bölüme göz atmanızı tavsiye ederiz.

Google'ın Kış Olimpiyatları için hazırladığı doodle bu şekilde

Sonuçların yer aldığı sayfada Kış Olimpiyatları'nın tarihine de değiniliyor. Ufak bir dokunuş ile olimpiyatlar için oluşturulmuş Wikipedia sayfasına doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca olimpiyatlardan gelen son dakika fotoğrafları da arama sonuçları sayfasında geçişli bir şekilde gösteriliyor.

Eğer kış sporlarıyla ilgileniyorsanız, öne çıkan müsabakalar bölümüne mutlaka göz atmanız gerekiyor. Zira bu bölüm, Kış Olimpiyatları için oluşturulmuş olan özel ve resmi sayfaya yönlendirme yapıyor. Bu sayfada tüm müsabakaların gününü, saatlerini, tamamlanan karşılaşmaların sonuçlarını ve bunlar gibi diğer detayları bulabilirsiniz.