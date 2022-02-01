Google, ana sayfasında yer verdiği Doodle'larda bugün Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir'i misafir etti. Aydemir, Türkiye'nin ilk kadın veteriner hekimi olarak tanınmış, 1991 yılında hayatını kaybetmişti.

Google, özel günleri kutlamak; sanatçılar, bilim insanları, kâşifler ve çeşitli tarihi kişilikleri anmak amacıyla o günlerde arama motorundaki logosunda geçici bir değişikliğe gidiyor. Bildiğimiz klasik Google yazısının yerine o günün önemli olaylarını anlatan ‘Doodle’ isimli çizimlere yer veriyor. Google Doodle’larının bugünkü misafiriyse tarihimizin en önemli bilim insanlarından birisi oldu.

Google, ana sayfasında bugün 112. yaşına giren Türkiye’nin ilk kadın veteriner hekimi Sabire Aydemir için hazırlanan Doodle’a yer verdi. 1910 yılında dünyaya gelen ve 1991 yılında hayatını kaybeden Sabire Aydemir, 1984 yılında kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 50. yıl dönümünde TBMM’den ‘İlk Kadın Veteriner Hekim’ ödül ve plaketi almıştı.

Sabire Aydemir kimdir?

1 Şubat 1910 yılında İnebol’da dünyaya gelen Sabire Aydemir, ilkokulunu İnebol’da, orta öğrenimini de Erenköy Kız Lisesi’nde 1933 yılında tamamladı. Aydemir, en başta tıp fakültesine giderek doktor olmayı planlasa da o sene ilk kez veteriner fakültesine kız öğrencilerin alınacağını öğrenerek hayvanlara olan sevgisi nedeniyle veteriner hekimliği tercih etti.

Aydemir, 1937 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun oldu. Daha sonra Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde bakteriyoloji dalında asistan olarak 5 yıl çalıştı, Bakteriyoloji Mütehassısı (uzmanı) unvanını elde etti. Bakteriyolog Veteriner Hekim olarak İstanbul Pendik Bakteriyoloji ve Araştırma Enstitüsü, Ankara Etlik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’nde görev yaptı.

Gönüllü olarak Anadolu’ya tayinini isteyerek Samsun Atakum’daki Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsünden Bakteriyoloji Mütehassısı Kuduz Laboratuvarı’nda şef olarak görev yaptı ve emekli oldu. Bir kız ve bir erkek çocuk annesi olan Aydemir, 1991 yılında hayatını kaybetti. Aydemir, 30 Nisan 2016 yılında Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından TVHB Onur Ödülüne layık görüldü.