Google, Pixel 11 Pro Fold'un İlk Resmî Tanıtımını Yayımladı: Lansman Ne Zaman? [Video]

Google'ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni Pixel 11 Pro Fold'dan ilk resmî tanıtım yayımlandı.

Google, katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi Pixel 11 Pro Fold için beklenen ilk resmî tanıtım videosunu paylaştı.

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12 Ağustos’ta düzenlenecek olan Made by Google etkinliğinde resmen sahneye çıkacak olan cihaz, kısa videoda silüeti ve iç ekranı ile göz kırpıyor. Resmî detaylar sınırlı olsa da sızdırılan teknik özellikler ve tasarım detayları cihaz hakkında merak edilen birçok noktayı şimdiden gün yüzüne çıkarıyor.

Pixel 11 Pro Fold tanıtımı

Google’ın yayınladığı kısa tanıtım videosu, Pixel 11 Pro Fold’un genel hatlarını ve katlanabilir iç ekranını ilk kez resmî olarak gösteriyor. Videoda göze çarpan arka kamera ünitesi, önceki nesil Pixel 10 Pro Fold modelindeki tasarım çizgisini koruyor.

Sızıntılara göre cihaz, 8 inç büyüklüğünde geniş bir katlanabilir iç ekrana sahip olacak. Yeni modelin klasik siyah seçeneğinin yanı sıra Pine adı verilen yeni bir çam yeşili renk alternatifiyle gelmesi bekleniyor. Arka kamera ünitesi de bu yıl ilk kez görülecek olan entegre Pixel Glow LED aydınlatma teknolojisiyle gelecek.

Peki sizin Pixel 11 Pro Fold'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.