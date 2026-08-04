Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Google, Pixel 11 Pro Fold'un İlk Resmî Tanıtımını Yayımladı: Lansman Ne Zaman? [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google'ın önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni Pixel 11 Pro Fold'dan ilk resmî tanıtım yayımlandı.

Google, Pixel 11 Pro Fold'un İlk Resmî Tanıtımını Yayımladı: Lansman Ne Zaman? [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Google, katlanabilir ekranlı yeni amiral gemisi Pixel 11 Pro Fold için beklenen ilk resmî tanıtım videosunu paylaştı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

12 Ağustos’ta düzenlenecek olan Made by Google etkinliğinde resmen sahneye çıkacak olan cihaz, kısa videoda silüeti ve iç ekranı ile göz kırpıyor. Resmî detaylar sınırlı olsa da sızdırılan teknik özellikler ve tasarım detayları cihaz hakkında merak edilen birçok noktayı şimdiden gün yüzüne çıkarıyor.

Pixel 11 Pro Fold tanıtımı

Google’ın yayınladığı kısa tanıtım videosu, Pixel 11 Pro Fold’un genel hatlarını ve katlanabilir iç ekranını ilk kez resmî olarak gösteriyor. Videoda göze çarpan arka kamera ünitesi, önceki nesil Pixel 10 Pro Fold modelindeki tasarım çizgisini koruyor.

Sızıntılara göre cihaz, 8 inç büyüklüğünde geniş bir katlanabilir iç ekrana sahip olacak. Yeni modelin klasik siyah seçeneğinin yanı sıra Pine adı verilen yeni bir çam yeşili renk alternatifiyle gelmesi bekleniyor. Arka kamera ünitesi de bu yıl ilk kez görülecek olan entegre Pixel Glow LED aydınlatma teknolojisiyle gelecek.

Peki sizin Pixel 11 Pro Fold'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

15-25 Bin TL Arasında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.6 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

25-35 Bin TL Arasına Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Samsung, 2027’de Tam 8 Amiral Gemisi Telefon Tanıtacak: İşte O Modeller

Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

Galaxy S26 FE'nin Kamera Özellikleri Sızdırıldı: Galaxy S25 FE'ye Kıyasla Yenilikler Neler?

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

10 Xiaomi Cihazın Güncelleme Desteği Kesildi: İşte O Modeller

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung Galaxy S26 FE'nin Şarj Hızı Ortaya Çıktı: S26'dan Daha İyi Olacak!

Samsung Galaxy S26 FE'nin Şarj Hızı Ortaya Çıktı: S26'dan Daha İyi Olacak!

Akıllı Telefon Google Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

Dizel, Mazot, Motorin: Aynı Yakıtın Neden 3 Farklı İsmi Var? İşte Sebebi

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

250 Bin TL Civarında Alınabilecek En Sorunsuz Arabalar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Kapak Açmadan 1 Milyon Kilometreyi Devirebilen Efsane Motorlar

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

Yenilenen Honda Accord Tanıtıldı! İşte Tasarımı ve Özellikleri

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

ÖTV Muafiyetli Renault Duster vs Renault Boreal vs Toyota C-HR Karşılaştırma: Hangisini Almak Daha Mantıklı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com