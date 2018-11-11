Google Pixel 3 Şarj Olurken Gereğinden Fazla Isınıyor

Google'ın piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarda çıkan sorunlara bir yenisi daha eklendi.

Google; yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL'i tanıtmasının üzerinden çok geçmeden ortaya çıkan RAM ve ekran sorunlarıyla baş ediyordu. Google daha bunlara çözüm üretmeye çalışıyor iken cihazlarda oluşan yeni bir sorun daha Google'ın başına iş açacak gibi gözüküyor. Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL kullanıcılarının fark ettiklerine göre cihazlar, şarj esnasında ele alınamayacak derecede bir sıcaklığa ulaşıyor.

YouTube ve çeşitli forumlar üzerinden sorunlarını dile getiren kullanıcılar, cihazın normal olmayan bir sıcaklığa çıktığını ve hatta kendini kapattığını söylüyorlar. Cihazın şarjda olduğu esnada cihazı kullanırken ve özellikle video görüşmeleri yaparken akıllı telefonun oldukça ısındığını belirten kullanıcılar; 3. parti şarj kablolarında, Google'ın Pixel Standında ve cihazın kendi şarj kablosunda da aynı deneyimi yaşadıklarını dile getirdiler.

Cihazlar yüksek sıcaklıklara ulaştığında kullanıcıya bir bildirim göndererek, cihazın çok ısındığını ve soğuyana kadar performansının düşüreleceğini aktarıyor. Eğer ki cihazın sıcaklığı normal düzeylere gelirse cihaz kullanıcıya bir bildirim daha göndererek, cihazın normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Bazı kullanıcıların belirttiğine göre cihaz şarjda iken, hızlı şarj dahil, ekranın sağ üstünde bulunan pil yüzdesinin düştüğü gözlemlenenler arasında.

Google'dan henüz Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL'de ortaya çıkan şarj durumunda oldukça fazla ısınma sorunuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Problemin yazılımsal olması Google'ın yararına olur zirâ sorun donanımsal bir hatadan kaynaklanıyorsa, Google'ın başı yanacak demektir.