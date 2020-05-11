Vodafone, Google Pixel 4a’nın Erteleneceğini İddia Etti

Google'ın yeni orta segment telefonu Pixel 4a, I/O 2020'de tanıtılacaktı ancak etkinlik koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Şu anda resmi tanıtım tarihi henüz açıklanmasa da Vodafone'a göre cihaz 5 Haziran tarihinde raflardaki yerini alacak.

Google'ın birçok alanda çalışması bulunan köklü bir şirket olduğu biliniyor. Şirketin bir akıllı telefon serisi de mevcut. Bu sene seriye eklenmesi beklenen yeni telefon hakkında ortaya yeni haberler çıktı. Geçen ayın sonlarına doğru Google'ın yeni orta segment telefonunun, 22 Mayıs tarihinde Almanya'da satışa çıkabileceğine dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Yeni gelen haberlere göreyse Pixel 4a'nın lansman tarihi, haziran ayına ertelendi.

Vodafone'un listelemesinde, Pixel 4a'nın beklenen teslimat tarihi 5 Haziran olarak görülüyor. Alman basını, geçtiğimiz sene Pixel 3a'nın çıkış tarihini de aynı yöntemlerle ortaya çıkartmayı başartmıştı. Bu sene de yanılmazlarsa Pixel 4a, 5 Haziran'da Almanya'da çıkışını gerçekleştirebilir ancak bu tarihin uluslararası alanda değişme ihtimali de bulunuyor.

Pixel 4a'nın tanıtılacağı etkinlik iptal edilmişti:

Geçtiğimiz sene Pixel 3a, duyurulduğu gün raflardaki yerini almıştı. Bu durum ve Pixel 4a'nın çıkışının 2 hafta ertelenmesi de göz önüne alınırsa aynı şekilde yeni telefonun da duyurulduğu gün raflardaki yerini alıp almayacağı bilinmiyor. Bilindiği üzere Google'ın yeni donanım ürünlerini tanıttığı I/O 2020 etkinliği koronavirüs nedeniyle iptal edilmişti. Yeni Pixel 4a'nın çıkış tarihinin de Google'ın Android 11: The Beta Launch Show'dan 2 gün sonra olması Pixel 4a'nın çıkış tarihin doğru olduğunu düşündürüyor.

Android 11: The Beta Launch Show etkinliğinde Google, Android 11'in genel beta sürümünü yayınlayacak. Birçok dikkat çekici özelliği olan Android 11 Beta'nın Google'ın yeni telefonundan 2 gün önce tanıtılması, akıllara Pixel 4a'nın da Android 11 ile birlikte çıkma ihtimalini getiriyor. Tüm bu tarihler göz önüne alınırsa Pixel 4a'nın çıkış tarihiyle alakalı resmi açıklama yakın zamanda gelebilir.