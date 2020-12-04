Google'ın eski hizmetlerinden bir tanesi olan "Google Play Müzik"te sona gelindi. Hizmetin internet sitesinde güncelleme yapan Google, hizmet kullanımını tümüyle kapattı. Ancak kullanıcılar, Google Play Müzik'teki verilerini aktarmak için hala biraz daha zamana sahipler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yıllar önce kullanıma sunduğu "Google Play Müzik" hizmetini öldürmeye karar verdiğini duyurmuştu. Şirketin böyle bir karar almasının esas nedeni, kullanıcıları YouTube Music'e yönlendirmekti. Süreç içerisinde kullanıcıların mağdur olmaması için elinden geleni yapan şirket, bugün itibarıyla Google Play Müzik'i resmen öldürdü. Hizmetin internet sitesine eriştiğinizde, Google Play Müzik'in artık kullanılamadığına dair bir mesajla karşılaşıyorsunuz.

Her şeye rağmen Google, kullanıcıların verilerini kaybetmemeleri için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Google Play Müzik'in internet sitesine eriştiğinizde, "Müziğinizi Yönetin" bölümünü kullanarak kitaplığınızı indirebiliyor, öneri geçmişinizle kitaplığınızdaki içeriklerin tümünü silebiliyorsunuz. Google'a göre Müziğinizi Yönetin bölümü, ay sonuna kadar kullanımda olmaya devam edecek.

Google Play Müzik'in internet sitesi, artık böyle görünüyor

Google, ekim ayı itibarıyla hizmetin kullanılabilirliğini düşürmeye başlamıştı. Bugün yapılan son hamleyse, hizmetin artık aramızda olmadığının açık bir göstergesi. Ancak Google Play Müzik'in kapatılacağının ilk göstergeleri, şirketin mayıs ayında attığı adımlarla kendini göstermeye başlamıştı. Google o dönemlerde, Google Play Müzik'teki içeriklerin YouTube Music'e aktarılmasını kolaylaştırmıştı. An itibarıyla Google Play Müzik için yolun sonuna gelinmiş durumda.

Google Play Müzik'te yer alan veriler, bir süre daha saklanacak. Kullanıcılar, bu süreç içerisinde verilerini YouTube Music'e aktarabilecekler. Ancak bir kullanıcı, Google Play Müzik'teki verilerini olduğu gibi bırakabilir. Böylesi bir durumda o kullanıcının sahip olduğu tüm içerikler, bir süre sonra otomatik olarak silinecek. Yaşanan gelişme, Google'ın bundan sonra YouTube Music'e odaklanacağının ve bu hizmet için yeni özellikler getirmeye devam edeceğinin bir göstergesi.