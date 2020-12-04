Google, yaklaşık 10 yıl önce başlattığı "Google Fiber" isimli hizmetinde devrim yapmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket, ABD'deki iki şehirde, kullanıcılara 2 gigabit internet sunacağını açıkladı. Üstelik bu hizmet, sadece 100 dolar karşılığında kullanılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan yaklaşık 10 yıl önce, "Google Fiber" isimli bir proje başlattı. Bu proje, ilk etapta oldukça kısıtlı bir kullanıcı kitlesine yüksek hızlı fiber internet sunmayı amaçlıyordu. Üstelik, kullanıcılara sunulacak internet hızı gigabit seviyelerindeydi. Şimdiyse bu projeyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Google Fiber, 2 gigabit internet hızı sunmaya başlayacağını açıkladı.

Google'ın günlük kullanıcılara sunmayı planladığı 2 gigabit internet, ABD'nin Nashville ve Huntsville kentlerindeki kullanıcılara sunulacak. Ancak bu göz kamaştıran internet hizmetinin şehirlerin tümünde mi kullanılabileceği yoksa birkaç mahalleyle mi sınırlı olacağı şu an için bilinmiyor. Google'ın açıklamalarına göre bu interneti kullanacak olan tüketicilere Wi-Fi 6 özellikli bir modem ve internet bağlantısının, evin her yerinde aynı kalitede olmasını sağlayacak ekipmanlar sunulacak.

2 gigabit internetin tüketiciye maliyeti ne olacak?

Google tarafından yapılan açıklamalara göre; şirketin sunacağı yüksek hızlı internetin fiyatı, vergisiz haliyle 100 dolar (yaklaşık 780 TL) olacak. Az önce de belirttiğimiz gibi bu fiyata modem ve diğer ekipmanlar dahil. Yalnız bu fiyat için belirtmemiz gereken bir detay daha var. Öyle ki Google, 1 gibabit internet hızını yine aynı koşullarda 70 dolara (yaklaşık 550 TL) satmıştı. Yani kullanıcılar, iki kat internet hızı alırken, iki kat ödeme yapmamış olacaklar.

Google, yeni internet hizmetiyle ilgili olarak çalışmalara başlamış durumda. Hatta şirket, Nashville ile Huntsville'de yaşayan kullanıcılardan talep toplamaya bile başladı. Bu talepleri değerlendirecek olan Google, planları doğrultusunda 2 gigabit internet hizmetini tüketicilere ulaştıracak. İki kentte bir süre boyunca test edilecek hizmet, herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde piyasaya sürülecek ve milyonlarca tüketici, Google Fiber'i kullanmaya başlayacak.