Google Play Store'un web tasarımı yenilendi. Tayvan'daki kullanıcılara sunulan yeni tasarım, eskisine kıyasla çok daha modern ve etkileşimli bir yapıya sahip. Yeni tasarımın dünya genelinde ne zaman kullanılabilir olacağı henüz bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android ekosistemi için oluşturduğu uygulama mağazası Play Store'un web sürüm tasarımını değiştirdi. Şu an için yalnızca Tayvan'da kullanıcılara sunulan yeni tasarım, yakın bir gelecekte tüm dünyada kullanılabilir olacak gibi görünüyor. Peki Google Play Store'un yeni tasarımı, kullanıcılara neler vadediyor?

Google Play Store'un web sürümü, yıllardır materyal tasarım dili ile kullanıldı. Mühendisler bu süreçte, mağazanın web sürümüne en ufak bir dokunuşta da bulunmadılar. Zaten Google Play Store'un sitesine girdiğinizde, tasarım modernlikten hayli uzak olduğunu görürsünüz. İşte bu durum, Tayvan'da kullanıma sunulan yeni sürümde tamamen değişmiş durumda. Google Play Store'un yeni sürümü fazlasıyla modern ve etkileşimli bir yapıya sahip.

Google Play Store'un yepyeni tasarımı işte böyle görünüyor

Yenilenen Google Play Store, kullanıcılara görsel açıdan zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Kullanıcılar artık, uygulamalar için oluşturulan videoları da ana sayfa üzerinden görüntüleyebiliyorlar. Ayrıca mevcut tasarımda sol kısımda yer alan kategori bölümü, artık üst kısımda yer alıyor. Kullanıcılar, oyun, uygulama, film ve kitaplar ile cihaz tercihini artık bu bölümden yapacaklar. Böylelikle bir akıllı saat ya da tablet için uygulama aramak, daha da kolaylaşmış durumda.

Uygulamaların listeleme sayfaları da artık daha modern bir halde. Bir uygulamanın Google Play Store'daki sayfasına girildiğinde, üst kısımda oyun ile ilgili bilgiler, alt kısımda ise ekran görüntüleri ve diğer detaylar yer alıyor. Geliştiriciye ulaşmak için açılabilir bir menü oluşturan mühendisler, kullanıcı için daha rahat bir kullanım imkanı sunacaklar gibi görünüyor.

Google mühendisleri, Play Store'un web sürümündeki arama deneyimini de iyileştirdiler. Bundan sonra aranan bir uygulama, genel sonuçları değil en iyi ve uyumlu yazılımı da kullanıcıya sunacak. Akıllı telefonlardaki arama deneyimi, artık web kullanıcıları için de kullanıma sunulmuş olacak.

Google, Play Store'un yeni tasarımına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak yeni sürümü Tayvan'da test eden kullanıcılar, tasarımın henüz tam olarak oturmadığını çünkü çalışmayan bazı bölümler bulunduğunu ifade ediyorlar. Bu da yeni tasarım için bir süre daha beklenebileceğini gözler önüne seriyor. Bu arada, Windows 11'in Android uygulamalarını doğrudan çalıştırabileceğini unutmayın. Google'ın yıllardır kılını kıpırdatmazken Windows 11'in lansmanıyla böyle bir çalışma içerisine girmesi, oldukça manidar...