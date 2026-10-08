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Google'dan Sadece Konuşarak Oyun Yaptırabileceğiniz Yapay Zekâ: Playground

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Google'ın yeni yapay zekâ platformu Playground, ne istediğinizi anlatarak 2D ve 3D oyunlar oluşturmanıza, ardından yine konuşarak oyunda değişiklikler yapmanıza imkân tanıyor.

Google'dan Sadece Konuşarak Oyun Yaptırabileceğiniz Yapay Zekâ: Playground
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Google Labs tarafından duyurulan deneysel platform, “vibe coding” olarak adlandırılan, yapay zekâya doğal dille ne yapılacağını anlatarak kod oluşturma yaklaşımını oyun geliştirmeye taşıyor. Yani oyunun nasıl çalışması gerektiğini tek tek kodlamak yerine fikrinizi anlatıyorsunuz; Playground da bunu oynanabilir bir oyuna dönüştürüyor.

Bu süreçte Gemini, Nano Banana ve Lyria birlikte çalışıyor. Gemini oyunun mantığını ve fizik kurallarını oluştururken Nano Banana görselleri, Lyria ise dinamik ses efektlerini hazırlıyor.

İçerikten Görseller

Google'dan Sadece Konuşarak Oyun Yaptırabileceğiniz Yapay Zekâ: Playground
googleplaygroundfeatured
google-launches-playground-experimental-ai-game-creation-platform

Oyunu konuşarak değiştirebiliyorsunuz

googleplaygroundfeatured

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Playground'un kullanışlı taraflarından biri, oyunu oluşturduktan sonra değişiklik yapmak için yeniden kod yazmak gerektirmemesi. Eksik gördüğünüz bir özelliği anlatmanız yeterli.

Örneğin bir platform oyununda karakterin ulaşamadığı bir yer varsa “çift zıplama özelliği ekle” diyebiliyorsunuz. Playground, verdiğiniz komuta göre oyunun ilgili mekaniklerini değiştiriyor.

Yani süreç yalnızca oyunu ilk hâliyle oluşturmakla bitmiyor. Bir şey çalışmadığında, eksik kaldığında ya da farklı bir fikir aklınıza geldiğinde yeniden anlatıyorsunuz.

Oyunlar doğrudan tarayıcıda çalışıyor

google-launches-playground-experimental-ai-game-creation-platform

Playground'u kullanmak için bilgisayarınıza ayrıca bir program yüklemeniz gerekmiyor. Platform doğrudan web tarayıcısı üzerinden çalışıyor.

Oluşturduğunuz oyunları arkadaşlarınıza özel bir bağlantıyla gönderebiliyorsunuz. İsterseniz Playground Explore galerisinde yayınlayarak çok oyunculu oyunlardaki liderlik tablolarında da yer alabiliyorsunuz.

Playground için sırada Unity Spark var

Playground'un mevcut kullanım alanı daha basit oyunlarla sınırlı. Ancak Google'ın planları bununla bitmiyor.

Test aşamasındaki Unity Spark entegrasyonu tamamlandığında, Playground üzerinden daha gelişmiş 3D oyunlar üretmek mümkün olacak. Unity Spark, oyun geliştirme platformu Unity'nin yapay zekâ destekli araçlarından biri olarak Playground'un daha karmaşık oyunlar oluşturabilmesinin önünü açacak.

Böylece bugün birkaç komutla oluşturulan basit bir oyun fikrinin, ileride daha yüksek çözünürlüklü grafiklere ve daha karmaşık yapılara sahip yapımlara dönüşmesi mümkün olabilecek.

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