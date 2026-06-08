Google, SpaceX ile bilgi işlem anlaşması yaptı. Bu anlaşma kapsamında Google, Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay devine 3 yıla yakın bir süre aylık 920 milyon dolar ödeyecek.

Dünyanın en büyük uzay şirketi konumunda bulunan Elon Musk yönetimindeki SpaceX, 12 Haziran’da halka arz olmaya hazırlanıyor. 135 dolarlık hisse fiyatına sahip olacak bu halka arzın, 1,75 trilyon dolar değerleme ile tarihin en büyük halka arzı olması bekleniyor.

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Dev firma, bu tarihi güne hazırlanırken ortaklıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise bir başka teknoloji devi Google ile anlaşma imzalandı. Bu anlaşma işlem gücü ve yapay zekâ teknolojileriyle alakalı.

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Google, bilgi işlem hizmetleri için SpaceX’e aylık 920 milyon dolar ödeyecek

Şartlara göre SpaceX, Google’a bilgi işlem hizmetleri sağlayacak. Açıklamalarda Google’ın Ekim 2026’dan Haziran 2029’a kadar SpaceX’e aylık 920 milyon dolar ödeyeceği belirtilmiş. Bu süreçte yaklaşım 110.000 NVIDIA GPU, CPU, bellek ve diğer bileşenler Google’a sağlanacak. Google da bunları yapay zekâ alanında kullanacak.

Anlaşma, SpaceX’in mayıs sonlarında Anthropic ile yaptığı bir başka anlaşmaya benziyor. Anthropic, o iş birliğinden önce veri merkezleri konusunda çok sınırlıydı ve gerideydi. Anlaşma ardından ise kapasitesi ve kullanım limitleri artmıştı.

SpaceX, Google'ın hangi veri merkezini kullanacağını belirtmedi. Google’dan bir temsilci ise son zamanlarda piyasaya sürdükleri yapay zekâ ürünlerine yönelik beklenmedik çok fazla talebin sonucunda böyle bir anlaşmaya gidildiğini belirtti.