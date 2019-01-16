'Duş Bile Alınmaz' Denilen İçme Suyu Markaları Açıklandı

Geçtiğimiz hafta akademisyenler tarafından yapılan ağır metal analizi sonrasında, oldukça sağlıksız olduğu belirlenen içme sularına dair yeni bilgiler geldi.

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü bünyesinde çalışmalar yapan 4 akademisyen, geçtiğimiz hafta Türkiye'yi şoka sokan bir çalışma yayınlamıştı.

İçme sularındaki ağır metalleri analiz eden akademisyenler, 43 farklı içme suyu markası üzerindeki testler sonucunda bu suların bırakın içmeyi, duş dahi alınmayacak durumda olduklarını belirtmişti.

Sözcü gazetesi yazarı Ümit Zileli, bugün kaleme aldığı 'Uyan Ey Ahali! 'Doğal' Suyla Zeihrleniyorsun" başlıklı yazısında, plastik ve damacanada satılan sağlıksız suların hangisi olduğuna yönelik önemli veriler paylaştı.

İşte Zileli'nin Yazısından Önemli Satır Başları

Bir su markasının 100 tam puan alabilmesi için PH düzeyinin 7-8.5 aralığında olması, suda biyolojik, kimyasal, radyolojik hiçbir kirleticinin olmaması ve belirlenen aralık değerlerinde olması gerekiyor.

Gıda Hareketi tarafından oluşturulan rapora göre, Türkiye'de 100 tam puan alabilen tek bir firma dahi yok.

Rapor incelendiğinde, yüksek puan alan firmaların neredeyse hiçbirinin bilindik firmalar olmadığı göze çarpıyor. Buna karşın en içilemez ve kötü durumdaki içme suları bilindik firmalara ait.

Türkiye'deki doğal kaynaklar, hacim olarak talebi karşılayacak durumda değil. Birçok su firması, gayrı resmi sondajlarla yeraltı sularını doğal sulara karıştırarak piyasaya sürüyor.

100 Puan Barajına Üç Kategoide En Çok Yaklaşan 3 Firma

Doğal mineral kaynak suyu: 82.73 puanla Buzdağı su

82.73 puanla su Doğal kaynak suyu: 62.80 puanla Fuska su

62.80 puanla su İçme suyu: 4.22 puanla Erpınar su.

Gördüğünüz üzere üç farklı kategoride, Türkiye'nin 'en sağlıklı sularını' sunan firmaların pek de bir bilinirliği yok. Bununla birlikte puanlamada eksi binlere ulaşan su firmalarının birçoğu tanıdık isimlerden oluşuyor.

İçmenin tehlikeli olduğu sular kategorisi ise -1.68 puandan başlayarak 150. sırada yer alan Alıntpınar firmasının -2 bin 253 puanlık değerine kadar devam ediyor. Son olarak yapılan puanlamaya göre Türkiye'nin en sağlıksız sularına göz atalım.

Listenin En Sağlıksız İçme Suyu Üreten Firmaları

Damla Su: -2 bin 267.34

-2 bin 267.34 Nestle Pure Life: -2 bin 423.14

-2 bin 423.14 Erikli: -2 bin 501.62

-2 bin 501.62 Sırmakeş: -2 bin 597.49

Bu firmalar dışında, verilerini saklayarak Gıda Hareketi veya benzeri kuruluşlarla paylaşmayan ünlü firmalar mevcut. Bu firmaların bir kısmı; Danone Hayat, Hamidiye Şifa, Hayat, Pınar Yaşam Pınarım, Aqualife, Turkuaz şeklinde sıralanıyor.