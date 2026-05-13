İddialara göre Google, yapay zekâ işlem birimlerini yörüngeye taşımak için Elon Musk ve SpaceX ile görüşmeye başladı.

Google, yapay zekâ işlem birimlerini yörüngeye taşımak için vites artırdı. Şirketin "Project Suncatcher" adını verdiği iddialı araştırma projesi kapsamında, güneş enerjili uydulardan oluşan dev bir yapay zekâ bulutu kurmak için Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle fırlatma görüşmeleri yürüttüğü bildiriliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Henüz resmî bir açıklama gelmemiş olsa da bu hamle, yapay zekâ işlem gücünün dünya sınırlarını aşarak uzayda depolanması ve işlenmesi yolunda tarihi bir adım olacak.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Musk ve Google arasındaki buzlar eriyor mu?

Bu potansiyel ortaklık, Elon Musk'ın daha önce yapay zekâ konusundaki hırsları nedeniyle sert eleştiriler yönelttiği rakipleriyle yaptığı ikinci büyük "ateşkes" olarak nitelendiriliyor. Hatırlarsınız, Musk vaktiyle Google'ın kurucu ortağı Larry Page ile yapay zekâ güvenliği konusunda ters düşmüş ve Google'ın yapay zekâ hedeflerine karşı bir denge unsuru olması amacıyla 2015 yılında OpenAI'ın kuruluşuna destek vermişti.

SpaceX’in bu süreçteki tek ortağı Google değil. Geçtiğimiz hafta Anthropic de SpaceX’in Memphis’teki Colossus 1 tesisinin tüm bilgi işlem gücünü kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu da gösteriyor ki SpaceX, sadece bir roket şirketi olmanın ötesine geçerek devasa bir yapay zekâ veri merkezi altyapı sağlayıcısı olma yolunda ilerliyor.

Project Suncatcher nedir?

Google'ın bu projedeki temel amacı, kendi Tensor Processing Unit (TPU) yongalarını taşıyan uyduları bir ağ hâline getirerek yörüngede bir yapay zekâ veri merkezi kurmak.

Şirket, bu vizyonu hayata geçirmek için sadece SpaceX ile değil, Planet Labs gibi partnerlerle de çalışıyor. İlk prototip fırlatmanın ise 2027 yılı civarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.