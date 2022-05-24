Google, Street View uygulamasına gelen yeni özelliği duyurdu. Şirkete göre kullanıcılar artık, akıllı telefonlarından da bir yerin geçmiş tarihlerdeki hallerini de görebilecekler. Özellik hem Android hem de iOS için kullanılabilir olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bundan 15 yıl önce, yani 2007 yılında Google Street View hizmetini kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Google Haritalar uygulamasının bir uzantısı olarak karşımıza çıkan Street View, dünyanın dört bir yanını oturduğumuz yerden dolaşmaya imkan tanıyordu. Kullanıcılar, mobil uygulama ya da web sürüm üzerinden bu hizmete erişiyor, Google'ın kaydettiği sokak görüntülerini adım adım inceleyebiliyorlardı. Google şimdi, bu özelliğin 15. yıl dönümü için çok önemli bir yenilik duyurdu.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre iOS ve Android kullanıcıları, artık Street View'da bir yerin geçmiş yıllardaki hallerini de görüntüleyebilecekler. Aslında bu özellik bir süredir masaüstü web sürümde vardı. Ancak şimdi bu özelliğin kapsamı genişletilmiş oldu. Artık akıllı telefonunuzdan, merak ettiğiniz bir yerin sokak görüntüsünün 2007 yılı itibarıyla nasıl değiştiğini görebileceksiniz.

Google Street View'ın yeni özelliği işte böyle kullanılacak

Google, oluşturduğu yeni özellikle ilgili açıklamalarında, geçmiş tarihlere nasıl ulaşılacağını da açıkladı. Şirketin açıklamalarına göre bu özelliği kullanmak istiyorsanız, akıllı telefonunuzda Street View'ı açıp bir yeri görüntülemeye başlamanız, sonra da "Daha fazla tarih gör" seçeneğine dokunmanız gerekecek. Bu dokunuş, o bölgenin geçmiş yıllardaki görüntülerine anında ulaşmanızı sağlayacak. Hangi tarihe gitmek istediğinizi belirledikten sonra o tarihin üzerine dokunmanız yeterli olacak.

Google'ın Street View'ın 15. yılı için hazırladığı tek yenilik bu değil. Yapılan açıklamalara göre sokak görüntüsünü alacak olan kameralar da güncellendi. Yeni kameralar, eskilerine nazaran çok da küçük ve taşınabilirler. Bu da Google'ın artık yalnızca otomobillere muhtaç olmadığı anlamına geliyor. 140 MP çözünürlük sunan fotoğraflar yakalayabilen yeni kameralar, artık bugüne kadar ulaşılamamış olan yerlerin sokak görünümlerinin yakalanmasına da imkan tanıyacak gibi görünüyor.