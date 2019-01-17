Arama motoru devi Google, Avrupa parlamentosunun telif hakları konusunda çıkardığı yönergeye tepki gösterdi. Özellikle haber sitelerinin sürekli olarak kaynak gösteremeyeceğini söyleyen Google, bu durumu bir de görsel paylaşarak anlattı.

Geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa Parlamentosu'nda "telif hakları" konusunda yönerge oylanmış ve interneti baştan başa değiştireceğine inanılan bir sonuç çıkmıştı. Konu hakkında tartışmalar devam ederken, Google yönerge yürürlüğe girdiği takdirde internetin sıkıntılı zamanlar yaşayacağını dile getirdi.

Avrupa Komisyonu'nun talebine göre, haber siteleri dahil her site, bir diğer kaynaktan haber aldığında veya alıntı yaptığında, esas kaynağa ödeme yapmak durumunda kalacak. Google bu durumun sadece iki çaresi olduğunu, ya sitelerin birbirlerine sürekli ödeme yapmaları gerektiğini ya da alıntı yapmayı bırakmaları gerektiğini vurguladı. Şirket, durumun internette büyük bir kargaşa yaratacağını da notlarına ekledi.

Google, durumun daha iyi anlaşılabilmesi için hazırladığı bir görselle konuyu izah etmeye çalıştı. Şirket paylaştığı görselle, haberleri takip etmek isteyen bir vatandaşın, arama çubuğuna "son dakika haberler" yazması durumunda, hiçbir içerikle karşılaşamaması gibi bir sorunla yüzleşeceğini bildirdi. Konunun tabii ki bir de Google'ı etkileyen tarafı mevcut. Google News gibi online haber kaynağı olan sitelerin de sorumlu tutulacağı yönerge, içeriğinde 80,000'den fazla yayımcı bulunan platformla ilgili, Google'ı da zor durumda bırakıyor. Yönerge ile ilgili kapalı kapılar ardında hala tarışmalar devam ediyor. Uygulamaya gireceği tarih olarak ise 2021 yılı işaret ediliyor.