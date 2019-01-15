  • Çalışanları Google'ı Protesto Etmeye Devam Ediyor

Google Çalışanları, Şirketi Sosyal Medyada Protesto Ediyor

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Teknoloji devinin çalışanları geçtiğimiz aylarda şirketin bazı kararlarını protesto etmiş ve Google'dan bu konularda değişiklik sözü almıştı fakat görünen o ki şirket verdiği sözü tutmadı.

Teknoloji devinin bünyesinde çalışanlar, şirkette gerçekleşen cinsel taciz ve suistimal olaylarında tahkime gidilmesini zorunlu kılan kuralı protesto etmek için sosyal medya üzerinde bir kampanya düzenledi.

Şirketin çalışanları, bu protesto için ‘zorunlu tahkime son’ etiketiyle Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralarda paylaşımlarda bulunuyor. Paylaşımlarda cinsel taciz ve eşitsizlik gibi durumlar protesto ediliyor.

Çalışanların bu protestoyu yapmalarının sebebi ise Google’ın cinsel taciz, ayrımcılık ve suistimal gibi iddialar karşısında çalışanların dava açmalarını değil şirket içinde çözmelerini istemesi. Bu kararı protesto eden çalışanların hedefi, iş sözleşmesinde yer alan zorunlu tahkim maddesinin kaldırılması.
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Çalışanlar bu konu için ilk kez Kasım 2018’de sokaklara dökülmüş ve teknoloji devinin bu politikasını eleştirmişti. Protestoların ardından Google geri adım atmış ve bu maddeyi kaldıracağını ifade etmişti. Google’dan sonra diğer büyük teknoloji şirketleri de benzer kararlar almıştı.

Protestoların devam etmesinin asıl sebebi ise Google ve Facebook’un yeni çalışanlarına eski sözleşmeyi imzalamaları için gönderilmesi.
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Kaynak : https://www.ntv.com.tr/teknoloji/google-calisanlarindan-sosyal-medyada-protesto,ExaMfvsGBkKvrUhUQt9pfg
Etiketler: google, protesto
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