Google Vids'e Her Biri Birbirinden Kullanışlı Harika Yeni Özellikler Geldi

Google'ın yapay zekâ destekli video oluşturma ve düzenleme uygulaması Vids'e yepyeni özellikler eklendi.

Google’ın bir süredir kullanımda olan yapay zekâ destekli video oluşturma ve düzenleme uygulaması Vids, kısa sürede çok sevilen bir uygulama hâline gelmişti. Şimdi ise teknoloji devi, Google Vids’e yeni özellikler eklediğini duyurdu.

Google Vids’e eklenen özellikler, kullanıcıların işini daha da kolaylaştırarak video üretimi ve düzenlenmesinde işleri kolaylaştıracak. Gelin Google tarafından eklenen yeni özelliklere detaylı bir şekilde bakalım.

Veo 3.1 desteği, metin komutlarıyla avatarları yönlendirme ve dahası

Google Vids, artık şirketin son video üretme modeli Veo 3.1’den güç alıyor ve çok daha gelişmiş videolar oluşturmak için kullanılabiliyor. Ayrıca avatarları metin komutlarıyla yönlendirme ve özelleştirme de mümkün. Kullanıcılar, avatarları bir sahnede "harekete geçmeleri" için yönlendirmek üzere doğal dil komutlarını kullanabilecekler. Bu, avatarın bir ürünle, bir aksesuarla veya bir ekipmanla etkileşim kurması gibi şeyler içerebilecek.

Veo 3.1 desteği ile video 8 saniyelik klipler oluşturmak mümkün hâle geldi. Ayrıca tüm kullanıcılara ayda 10 adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz video oluşturma hakkı tanınıyor. Google AI Ultra ve Workspace AI Ultra hesaplarının ise 1000’e kadar Veo videosu oluşturabileceği belirtilmiş.

Dahası, Google artık tamamlanmış videoları doğrudan YouTube'a aktarma özelliği de eklediğini duyurdu. Böylece videoları indirme ve kanala yükleme zahmeti ortadan kalktı. Dışa aktarılan tüm videolar varsayılan olarak özel olacak. Böylece videoyu herkese açık hâle getirmeden önce inceleyebilirsiniz. Ayrıca yeni bir ekran kaydı Chrome uzantısı da eklendi. Bu sayede kullanıcılar ekranı sesli veya görüntülü olarak kaydedebilecekler.

