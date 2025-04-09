Google'ın yapay zekâ alanında çalışanları rakiplere kaptırmamak için yaptıkları ortaya çıktı. Şirket, bazı çalışanlara 1 yıl hiçbir şey yapmamalarına rağmen para ödemiş.

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili çok garip bir gelişme yaşandı. Şirketin, yapay zekâ bölümünde çalışan bazı isimleri sırf rakiplere gitmesinler diye paraya boğduğu ortaya çıktı. İddiaya göre söz konusu çalışanlar, 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmamış olmalarına rağmen paralarını aldılar.

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan haberlere göre Google, yapay zekâ birimi DeepMind'ın genel merkezi olan Birleşik Krallık'ta bu kararı uyguluyor. Edinilen bilgilere göre bazı çalışanlar 6 ay, bazı çalışanlar ise 1 yıl boyunca rakip firmalarda çalışmamaları karşılığında para alıyorlar. Bazı sektör kaynakları, bu tür uygulamaların yasalar içerisinde olduğunu söylerken bazıları ise yapay zekâ sektöründeki rekabet nedeniyle böyle bir şey yaşandığını söylüyorlar.

"Bu durumdan kurtulmak isteyen çok fazla çalışan var"

Aslına bakacak olursak bu olay, sektör içerisinde uzun zamandır gündemdeymiş gibi görünüyor. Zira Microsoft'un üst yöneticilerinden Nando de Freitas, X'te yaptığı bir paylaşımda kendisine konuyla ilgili ulaşan çok fazla "çaresiz" çalışan olduğunu söylüyor. Ancak DeepMind ekibinin kendisiyle bir ilgisi olmadığını belirten Nando de Freitas, yapay zekâ sektöründe çalışanların her şeyden önce bu tür anlaşmaları imzalamamaları gerektiğini belirtiyor.

Açık konuşmak gerekirse çeşitli sektörler, çok uzun zamandır benzer uygulamalar yapıyorlar. Buradaki amaç, çalışan bir personeli belirli bir süre rakiplerden uzak tutmak. Ancak iş yapay zekâ olduğu zaman ortalık karışıyor gibi görünüyor. Zira şirketler, en iyi yetenekleri transfer etmek istiyorlar ancak sözleşmeler, bunu engelliyor.