Siber saldırılar, günümüzün en büyük problemlerinden biri konumunda. Yaşanan teknolojiler nedeniyle de bu saldırıların evrimleştiğini görüyoruz. Yapay zekâ da maalesef bu tarz amaçlar için kullanılabiliyor. Şimdi ise Google’dan bir ilk olabileceği söylenen bir keşif geldi.

Google, yapay zekâ yardımıyla geliştirilen ilk gerçek dünya sıfır gün açığının tespit edildiğini açıkladı. Sıfır gün açığı, yazılım veya donanım sistemlerinde henüz geliştiricilerin fark etmediği bilinmeyen güvenlik açıklarına deniyor.

İlk kez yapay zekâ destekli sıfır gün açığı tespit edildi

Google’ın güvenlik departmanı tarafından 11 Mayıs günü yayımlanan rapora göre şirket, saldırganların yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı bir web yönetim aracındaki daha önce bilinmeyen bir güvenlik açığını keşfetmek ve istismar etmek için yapay zekâ desteği kullandığını belirtti. Söz konusu güvenlik açığının, saldırganların giriş kimlik bilgilerini elde ettikten sonra iki faktörlü kimlik doğrulamasını atlamasına olanak sağladığı bildirildi.

Google’a göre açıktan etkilenen firmalar bilgilendirildi ve daha büyük saldırılarda kullanılmadan önce yamalandı. Araştırmacıların dikkatini çeken şey, istismar kodunun kendisiydi. İlginç bir şekilde, güvenlik açığı geleneksel bir bellek bozulması hatası veya basit bir kodlama hatası değildi. Bunun yerine, daha üst düzey iş mantığı ve anlamsal analiz içeriyordu; bu da modern yapay zekâ modellerinin daha güçlü yetenekler göstermeye başladığı bir alan. Basitçe anlatmak gerekirse yapay zekâ, sonunda kötüye kullanılabilecek uygulama davranış parçalarını bir araya getirmeye yardımcı olmuş.

Güvenlik araştırmacıları bir süredir yapay zekânın özellikle daha az deneyimli saldırganların daha önce daha derin teknik uzmanlık gerektiren süreçlerin bazı kısımlarını otomatikleştirmelerine yardımcı olabildiği ve daha gelişmiş saldırılar için kullanılabileceği konusunda uyarılarda bulunuyordu. Google’ın bu açıklamasının da artık gerçekten yaşandığını gösterdi. Bu yüzden şirketlerin bu konuya aciliyet vermesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.