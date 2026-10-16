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Google'dan Yayıncılara Destek: Yapay Zekâ Sonuçlarında Bağlantılar Daha Görünür Olacak!

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Google, yapay zekâ destekli arama sonuçlarında web sitelerine giden bağlantıları daha görünür hâle getiriyor. Yeni düzenlemeler haberleri, resmî siteleri ve içerik üreticilerinin profillerini de kapsıyor.

Google'dan Yayıncılara Destek: Yapay Zekâ Sonuçlarında Bağlantılar Daha Görünür Olacak!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Google'da bir şey arıyorsunuz, cevabı daha sonuçlara bakarken alıyorsunuz. AI Mode ve AI Overviews gibi yapay zekâ özellikleri, farklı kaynaklardan topladıkları bilgileri bir araya getirip önünüze seriyor. Güzel tarafı, aradığınızı çabucak bulmak; ancak, bir de o bilgiyi hazırlayan site var. Cevaba ulaşmak kolaylaşırken kaynağa giden yol biraz daha görünmez hâle gelebiliyor. Google'ın yeni düzenlemeleri, işte bu arayı kapatmayı hedefliyor.

Şirket, bağlantıları yapay zekâ yanıtlarının üst sıralarına taşıyor; haberleri görsellerle öne çıkarıyor, video sonuçlarındaki içerik üreticilerinin profillerine ulaşmayı kolaylaştırıyor. Google'dan gelen ziyaretçi trafiği azalan yayıncılar için bunun ayrı bir anlamı var. Çünkü bir cevabı ekranda görmek başka, o cevabın peşine düşüp kaynağına ulaşmak başka. Google, kullanıcıların ikinci yolu da seçmesini istiyor.

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Google'dan Yayıncılara Destek: Yapay Zekâ Sonuçlarında Bağlantılar Daha Görünür Olacak!
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Ekran Resmi 2026-10-16 11.58.16

Linkler artık gözden kaçmayacak

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Yapay zekâ yanıtlarının içinde yer alan bağlantılar daha sık gösterilecek ve yanıtın üst kısımlarında daha fazla yer bulacak. Böylece bir bilginin hangi siteden geldiğini görmek için uzun bir yanıtın sonuna kadar ilerlemek gerekmeyecek.

Yanıtların altındaki bağlantılar da küçük görsellerle desteklenerek daha dikkat çekici hâle getirilecek. Kısacası Google, yalnızca cevabı göstermekle yetinmeyip o cevabın arkasındaki kaynaklara ulaşmayı da kolaylaştırmak istiyor.

İçerik üreticilerinin profillerine doğrudan ulaşılabilecek

Ekran Resmi 2026-10-16 11.58.16

Bir videoyu izleyip beğendiğinizde, aynı kişinin başka neler ürettiğini de merak edebilirsiniz. Google, AI Mode'daki video sonuçlarında içerik üreticilerinin isimlerini tıklanabilir hâle getirdi. Bu isimlere tıklayan kullanıcılar, doğrudan ilgili kişinin Google Arama profiline giderek diğer içeriklerini de keşfedebilecek.

Böylece tek bir videodan yola çıkarak içerik üreticisinin diğer çalışmalarına da ulaşmak mümkün olacak.

Resmî siteler için ayrı bir alan

Google, belirli bir işlem yapmak isteyen kullanıcılar için yapay zekâ yanıtının en üstünde bir veya iki resmî web sitesini ayrı bir alanda gösteriyor. Güncel haberleri görsellerle öne çıkaran haber karuselleri de daha fazla dil ve bölgede kullanıma açılıyor.

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