Dizi ve ağırlıklı olarak filmlerde karşılaştığımız gorilleri, çoğunlukla göğüslerine vurma veya göğüslerini dövme hareketi ile tanıyoruz. Peki onlar neden böyle bir şey yapıyorlar?

Goriller, göğüslerine vurarak aslında ne anlatmak istiyorlar? Sertçe yapılan bu hareket sebebiyle canları hiç acımıyor mu?

Gelin, gorillere dair bilinmeyenleri öğrenelim.

Goriller göğüslerine vururken, filmlerde gördüğümüz gibi yumruklarını kullanmıyorlar.

Bunun yerine ellerini birleştirerek, göğüslerine büyük bir hızla vuruyorlar. Bu teknik, gorillerin geniş göğüs boşluğu ve güçlü pektoral kasları tarafından yükseltilen bir davul sesi çıkarıyor.

Bu konuda yapılan çalışmalar ise göğüs vuruşlarının sıklığı ve yoğunluğunun, gorilin boyutu ve gücüyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Yani daha büyük goriller hem gruplarının üyelerine hem de komşu gruplara fiziksel yapılarının kuvvetliliğini kanıtlamak için daha düşük frekanslı vuruşlar sergiliyor.

Hızlı başparmak seslerini yaklaşık 1 kilometre öteden duyabildiğimiz goriller, birden çok sebeple bu hareketi yapabiliyorlar.

Goriller arasında göğse vurmak, aslında önemli bir sözsüz iletişim biçimi. Bu davranış, baskınlık kurmalarına ve grup içinde liderliklerini göstermelerine olanak sağlıyor.

Sahip oldukları geniş göğüs boşlukları sayesinde ortaya çıkan bu sesler, aynı zamanda rakiplere bir uyarı sinyali veriyor. Yani göğsüne vuran goril, düşmanlarına varlığını göstermek istiyor.

Göğüs dövmek, iletişim ve hakimiyetin yanı sıra dişileri çekmenin de bir yolu.

Erkek goriller bu davranışı, dişilere güçlerini göstermek ve onlar için uygun olduklarını ifade etmek amacıyla yapıyor. Dişi goriller ise herhangi bir erkek gorilin göğüs dövme yoğunluğuna ve yankısına bakarak onun eşi olup olamayacağını tartıyor.

Göğüs dövmek, ayrıca bölge işaretlemek amaçlı da yapılan bir davranış. Gorillerin göğüslerini elleriyle dövmesi sonucu ortaya çıkan ses, büyük ölçüde yankılanıyor ve ormanlarda uzun mesafeler katedebiliyor.

Bunu yapan goril, ormanın diğer ucundaki gorillere bir nevi bulunduğu bölgenin yerini tarif ediyor ve “Burası benim” demek istiyor. Böylece goriller arasında çatışma riski azalıyor.

Son olarak bebek ve genç goriller, oyun sırasında göğüslerini sıklıkla dövüyorlar. Özellikle genç olanlar oyun yoluyla yeteneklerini deniyor ve gruplarındaki diğer gorillerin kendilerine yönelik yorumlarını alıyor. Yani gorillerin bu davranışı yapmalarının arkasında birden çok sebep var ve hepsi farklı bir amaca hizmet ediyor.

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