Jason Mayes isimli bir Google mühendisi, kamera ile çektiğiniz görüntüden gerçek zamanlı olarak kendinizi kaldırabileceğiniz Disappearing People isimli bir araç geliştirdi. Yapay zeka destekli araç, arka planı algılayarak sizi görüntüden kaldırabiliyor.

Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, hayatımızın içerisine çok sayıda yenilik girdi. Bu yeniliklerden bir tanesi de hiç şüphesiz, internet üzerinden gerçekleştirilen görüntülü aramalar. Bugün milyonlarca tüketici, farklı uygulamalar aracılığıyla binlerce kilometre uzaklıktaki sevdikleriyle görüntülü olarak konuşabiliyorlar.

Şimdi sizlere, Jason Mayes isimli Google mühendisinin bir süredir üzerinde çalıştığı bir projeden bahsedeceğiz. Bu proje, nihayet tam anlamıyla çalışabilir duruma geldi ve bugün itibarıyla tüm tüketiciler tarafından deneyimlenebiliyor. "Disappearing People" yani "Kaybolan İnsanlar" olarak isimlendirilen bu proje, web kameranızın karşısındayken eş zamanlı olarak görüntüden kaybolabilmenize yardımcı oluyor.

Mayes'in geliştirdiği yazılım, TensorFlow tabanlı bir uygulama. Disappearing People, web kameranızdaki görüntünün arka planını öğrenerek sizleri gizlemeye çalışıyor. Şöyle ki; kameranız açıkken Disappearing People'ın kodları sürekli olarak arka plana odaklı çalışıyor. Eğer web kameranızda kendinizi gizlemek istiyorsanız, bu uygulama sizin görüntünüzü sürekli takip ediyor ve aktif edildiği anda da bulunduğunuz ortamın arka planını göstermeye başlıyor.

Açık konuşmak gerekirse Disappearing People, şu an için muhteşem sonuçlar vermiyor. Ancak bunun değişken olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü bu uygulama, makine öğrenimi tekniklerini uyguluyor. Yani bulunduğunuz ortam ne kadar iyi tanınabilirse, elde edilen sonuç da o kadar kaliteli oluyor.

Eğer sizler de Mayes'in oluşturduğu bu projeyi deneyimlemek ve kamera karşısındaki görüntünüzü gizlemek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Disappearing People'ı indirebilirsiniz.