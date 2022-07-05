Bu içeriğimizde, üç boyutlu mekânlar yaratan ve yurt dışındaki büyük sergilerde eserlerine yer verilen sanatçı Berk Kaan Kaya'nın eserlerini sizlerle buluşturduk. Sanatçı, eserlerinde sadece göz alıcı mekânlar oluşturmakla kalmıyor, bu mekânlar üzerinden belirli hisleri de karşı tarafa aktarmayı hedefliyor.

Ülkemizde birbirinden farklı alanlarda sanatını icra eden birbirinden değerli sanatçılar bulunuyor. Buna örnek olarak yakın zamanda diorama eserlerini sizlere derlediğimiz Karina'yı gösterebiliriz. Karina dışında farklı sanatçıları ve eserlerini de sitemizde bulabilirsiniz.

Şimdiki içeriğimizin konusu olan sanatçı ise aynı zamanda iç mimar olan ve bu mesleğinin getirilerini dijital sanatıyla buluşturan Berk Kaan Kaya. Realizm ve sürrealizm etrafında dönen eserler ortaya koyan sanatçının iki çalışmasının, Paris Hilton’un baş küratörlüğünü üstlendiği NFTLiverpool sergisinde yer aldığını da ekleyelim.

'Beş Duyu' şeklinde dilimize çevirebileceğimiz Five Senses serisinin ilk üyesi: His

"Tüm hislerinizi harekete geçiren o sesleri dinlediğinizde, yaşadığınız hayatla bağınızın bir anlığına nasıl koptuğunu fark edersiniz."

NFTLiverpool sergisinde 19 ile 24 temmuz tarihleri arasında yer alacak olan, serinin ikinci üyesi: Adım

"Bize şans eseri dokunanlar, parçalarımızı birleştirmemiz için birer adıma dönüşebilir"

Serinin üçüncü üyesi olan 'An' da 19 ile 24 temmuz tarihleri arasında NFTLiverpool sergisinde yer alacak:

"Anın tadını çıkar!"

Serinin Işık isimli dördüncü üyesinin mesajı oldukça anlamlı:

"Görme yetisini kaybetmiş bir insan, ışığı deneyimleyemese de zihinde her zaman yaratıcı olabilir. Siyah bir kanvasın etrafında neler olduğunu sadece hayal gücünü kullanırsan görebilirsin"

Ve Beş Duyu serisinin son üyesi: Bahçe

"En saf ve masum koku, 'çocukluğun' kokusudur. Tüm bitkilerin orada solduğu yaşlı bir dağın kenarında, kendi yemyeşil bahçenizi oluşturabilirsiniz."

Kayıp isimli eserin mesajı da oldukça anlamlı:

"Herkesin kayıp bir parçası vardır. Bazen o eksik parçayı bulursunuz. Bazen başkasının eksiklerinden yararlanırsınız. Bazen 'onu buldum' diye düşünürsünüz. Ve bazen de kendi eksiğinizin farkına çok geç varırsınız. Her zaman bir arayış söz konusudur. Asıl önemli olan ise artık kendinizi bu arayışta kaybetmemenizdir."

Sıradaki eserin adı uğultu ve sesler:

"Özel alanlarımızda verdiğimiz kararlar, bizleri olduğumuz kişi yapar. Bu özel alanlara girmek isteyen yabancı sesler, sadece uğultu olarak hatırlanacak."

Şekerleme ve aşağısı şeklinde Türkçeye çevirebileceğimiz sıradaki eser:

"Zihin diye adlandırılan okyanus, tüm suların dinlenmek için durdurulması gerektiğini düşünür. Fakat gerekli olan tek şey şekerlemedir, uyku ve yaşam arasında sıkıştığımız o an ve zihnimizin bizlere verdiği o tatlı huzurdur."

Son eserimizin öncesinde sert bir mesaj var: Kaybol

"Ve hatırlanma. Geride bıraktığın yara izlerine rağmen."

Bunlara ek olarak Berk Kaan Kaya'nın iç mimari çalışmaları da bulunuyor:

Örnek olarak Athyra oturma odası

Bunun ardından K.A yatak odası:

Ve son olarak Athyra mutfak:

Bu linke tıklayarak Berk Kaan Kaya'nın sosyal medya adreslerine, Behance ve Foundation sayfalarına ve içeriğimizdeki eserleri daha detaylı inceleyebileceğiniz kendi sitesine ulaşabilirsiniz.