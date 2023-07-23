Başkasına ait numaralı bir gözlüğü taktığınızda muhakkak “aman ha gözün bozulur!” cümlesini işitmişsinizdir. Peki halk arasındaki bu yaygın inanış doğru olabilir mi?

"Yakından televizyon seyretmek, bilgisayar ve telefon ekranına çok bakmak gözü bozar mı?" sorusuna mutlaka herkes “evet” cevabını verecektir. Bu soruların arasına bir de “numaralı gözlük takmak sağlıklı gözü bozar mı?” sorusunu ekleyelim, cevabınız ne olurdu?

Halk arasında yaygın olan ancak doğru olmayan birçok bilgi, kişilerin yanlış bilgi edinmesine neden oluyor. Peki neyi yanlış biliyoruz, doğrusu nedir?

Başkasına ait olan numaralı bir gözlüğü takmak aslında gözü bozmaz.

Uzman doktorların verdiği bilgilere göre gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki başkasının gözlüğünü dilediğiniz kadar deneyebilirsiniz! Ufak tefek görme kusurları, dalgalanmalar, baş ağrısı ve baş dönmesi yapıyor olsa da bu aslında gayet normal bir durum.

Gözün temel işlevi görmek olduğu için göz, esas görevini yerine getirirken zarar görme durumu söz konusu değildir.

Gözlük takmanın gözü bozduğuna dair olan yargıları çürüttüğümüze göre bu duruma da açıklık getirelim. Göz, görmeyi içeren herhangi bir işlevi gerçekleştirdiğinde bozulma gibi bir durum söz konusu değildir.

Toplumda yaygın kullanılan “kitap okumak göz bozar” söylemleri de böylece çürümüş oluyor. Göz, görme esnasında ultraviyole ışığı, lazer ışığı gibi güçlü ışıklara maruz kalmadıkça böyle bir durum gerçekleşmez.

Peki gözlük takmak gerçekten de gözleri tembelleştiriyor mu?

Aslında bu durumun şöyle bir haklılık payı var: Bir kişinin gözlük olmadan görme seviyesi %90 civarındaysa bu kişi günlük aktivitelerinin tamamını rahatlıkla yapabilir, görme seviyesinin çok hafif azalması onu etkilemeyecektir. Ama bu kişi gözlük takarak görme seviyesini %100’e çıkarırsa, her şeyi daha net görecek ve bir süre sonra bu duruma alışacak.

Gözlüğünü çıkarttığında ise görmesinin bulanıklaştığını zannederek gözünün giderek bozulduğunu hissedecek. Oysa gözde hiçbir değişiklik yok; değişen sadece algılar.

Göz numaralarının artması ve azalması gözlük kullanımına bağlı bir durum da değildir. Bu değişim başka faktörlere bağlı olarak gelişir. Sonuç olarak bir başkasının gözlüğünü denemek ne gözlerinizi bozar ne de iyileştirir. Fakat hijyen açısından siz kendinize yine de bir gözlük edinin, bizden demesi.