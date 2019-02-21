NASA ve WHOI'ın ortak girişimiyle geliştirilen Orpheus isimli su altı drone'u, geçtiğimiz günlerde ilk okyanus görevini başarıyla tamamladı. Orpheus ile deniz tabanının görüntülenip haritalandırması ve henüz keşfedilmemiş su altı canlılarının keşfedilmesi hedefleniyor.

Dünya tarihinde yüzlerce astronotun uzaya yolculuk etmesine karşılık, okyanusun dibine ulaşabilen insan sayısının oldukça az olması aslında bu yolculukların uzaya yapılan yolculuklardan bile zor olduğunu gösteriyor. Okyanusun dibine ulaşmayı başaran James Cameron, Jacques Piccard ve Don Walsh'den ilham alan NASA ve WHOI, geliştirdikleri Orpheus isimli su altı drone'u ile okyanuslarda keşfedilmemiş bölge bırakmamayı hedefliyor.

Özellikle okyanusun en derin bölgelerinden biri olan ve 6.000 metre ile 11.000 metre arasında değişen derinliğe sahip hadal bölge gibi yerlerde olup bitenleri araştırmak için kullanılacak Orpheus, şimdiye kadar yanıtlanmamış birçok sorunun cevabının bulunmasını sağlayacak.

Yaklaşık 1,2 milyon dolar yatırım yapılan projeye seçilen Orpheus ismi, Yunan mitolojisinden geliyor. Keşfedilmemiş deniz canlıları bulmak için görevlendirilecek Orpheus, denizlerin ve okyanusların derinliklerindeki yaşamı fotoğraflayarak dünyanın gizli kalmış bölümleri hakkında bilgi edinmemizi sağlayacak.

Daha önce de benzer bir proje geliştiren WHOI, Nereus isimli keşif cihazını okyanustaki araştırmalar için kullanırken yaklaşık 9.000 metre derinlikte Nereus'un kontrolünü kaybetmiş ve görev başarısız olmuştu. Bu sefer NASA'dan da destek alan WHOI'ın, testlerin ardından okyanusun derinliklerini keşfetme hedefine ulaşması bekleniyor. Projenin başarılı olması halinde NASA'nın, Orpheus ve geliştirilecek benzer drone'ları Jüpiter'in buzlu ayı Europa'nın okyanuslarını araştırmak için kullanması planlanıyor.