GTA 6 Bir Ülkede Neredeyse Yasaklanıyordu: Peki Neden?

Güney Kore derecelendirme kurulu, oyundaki çıplaklık sahnelerinin toplumsal düzeni bozabileceği endişesiyle GTA 6'yı yasaklamanın eşiğinden döndü.

Güney Kore Oyun İçeriği Derecelendirme Kurulu (GCRB), GTA 6'ya "Yalnızca Yetişkinler İçin" yaş sınırı onayı verdi ancak bu kararın öncesinde kurul, oyundaki "bağlam dışı cinsel çıplaklık" nedeniyle GTA 6'ya yaş derecelendirmesi vermeyi reddetmeyi ve oyunun ülkede satışını fiilen engellemeyi ciddi şekilde tartıştı.

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Güney Koreli yayın organı Inven tarafından elde edilen GCRB toplantı tutanaklarına göre GTA 6'nın derecelendirme süreci toplam üç ayrı inceleme toplantısı gerektirdi. 10 Eylül'de gerçekleşen ilk toplantıda kurul üyeleri, oyundaki çıplaklığın derecelendirme reddi için yeterli bir gerekçe olup olmadığını tartıştı. GCRB, 2025 yılında standartlarını esneterek açık cinsel eylemlere varmadığı sürece cinsel organ görünürlüğüne "Yalnızca Yetişkinler İçin" etiketiyle izin vermeye başlamıştı. Buna rağmen bazı üyeler, oyundaki çıplaklık seviyesinin kabul edilebilir sınırları aştığını savundu.

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İlk inceleme toplantısı, GCRB henüz oyunun oynanabilir bir sürümünü teslim almadan önce yapıldı. Bu durum, kurul üyelerinin oyundaki çıplaklık algısının, siber korsan Cyberleek tarafından sızdırılan geliştirici sürümü görüntülerinden etkilenmiş olabileceğine işaret ediyor. Söz konusu sızıntılarda oyundaki bir çıplaklık kampı yer alıyordu. Oylamanın 3-3 berabere sonuçlanması üzerine kurul kararını erteledi ve Rockstar Games'e oyunda değişiklik yapmasını tavsiye etti.

Oyunun devasa boyutu karar sürecini uzattı

GCRB, GTA 6'nın oynanabilir bir sürümünü ikinci toplantıdan yalnızca altı gün önce, 28 Eylül'de teslim alabildi. 2 Ekim'deki toplantıda inceleme uzmanları, cinsel organ çıplaklığının çoğunlukla tek seferlik görev arka planlarında yer aldığını ve cinsel etkileşim içermediğini raporladı ancak kurul, oyunun devasa haritası ve içeriği nedeniyle tüm sahnelerin incelendiğinden emin olamadığı için kararı bir kez daha erteledi. Bazı üyeler ise mevcut çıplaklığın toplumsal düzeni bozacak düzeyde aşırı olduğu görüşünde ısrar etti.

16 Ekim'de düzenlenen üçüncü ve son inceleme toplantısında GCRB,ABD'deki ESRB ve Avrupa'daki PEGI dâhil olmak üzere 10 farklı kurumun oyuna derecelendirme vermesini de dikkate alarak 8'e karşı 1 oyla GTA 6'ya "Yalnızca Yetişkinler İçin" onayını verdi. Araştırmacılar, tam çıplaklık içeren sahnelerde hiçbir cinsel etkileşime izin verilmediğini, ana karakterler Jason ve Lucia'nın yer aldığı romantik ara sahnelerde ise cinsel organların gösterilmediğini doğruladı.

Ayrıca inceleme ekibi, Cyberleek sızıntılarında görülen ana karakterleri tamamen soyma özelliğinin final sürümünde bulunmadığını da teyit etti. Karara ret oyu veren tek kurul üyesi ise bu durumun gelecekteki rol yapma oyunları için emsal teşkil edeceği endişesini dile getirdi.