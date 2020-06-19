Tüm Detaylarıyla GTA 6: Olası Çıkış Tarihi, Hikayesi

Grand Theft Auto serisiyle oyun sektörünü birçok kez derinden etkileyen yapımlara imza atan Rockstar Games, GTA 6 ile birlikte iddiasını devam ettirebilecek mi? Şimdilik hakkında yalnızca iddia niteliğinde bilgiler olan GTA 6 muhtemel çıkış tarihini, sistem gereksinimlerini, fiyatını ve daha birçok konuyu sizin için derledik.

Oyun âleminin en önde yer alan temsilcilerinden birisi şüphesiz ki Grand Theft Auto serisi. Oyuncuların en büyük umudu ise bu serinin “Grand Theft Auto 6” isimli bir oyunla kısa bir zamanda kapımızı bir kez daha çalması. Şimdilik çıkış tarihi ile ilgili resmî bir bilgi bulunmayan GTA 6, internet ortamında hakkında en çok teori paylaşılan yapımlardan biri. Bizler de bu teorilerin mantık sınırları içinde olanlarına kulak vereceğiz.

Yazımızda GTA 6’nın fiyatı, çıkış tarihi ve sistem gereksinimleri gibi merak edilen birçok konu hakkında özenle seçtiğimiz iddialara yer vereceğiz. Bahsettiğimiz iddialardan bazıları şimdilik yalnızca spekülasyon seviyesinde olsa da bazı iddialar çok ciddi temellere oturtulmuş durumda. Dilerseniz GTA 6’ya ait irdeleyeceğimiz detaylara bir göz atalım.

GTA 6 hakkında bildiğimiz her şey:

Çıkış tarihi,

Muhtemel sistem gereksinimleri,

Harita ve şehirler,

Hikaye,

Kadın karakter,

Oynanış dinamikleri,

Fragman tarihi,

Fiyatı,

Destekleyeceği platformlar.

Yazımıza geçmeden önce önemli bir hatırlatma yapıyoruz. Rockstar Games, GTA 6 hakkında tam bir kara kutu gibi davrandığı için elimizde resmî hiçbir açıklama bulunmuyor. Ancak resmî kaynaklara yakın haberler gelen bilgiler var. Bu sebeple biz de içeriğimizde resmî açıklamalar yerine çoğunlukla gerçekçi bulgulara dayanan iddialara ve tamamen temsili görsellere yer verdik. Eğer iyi bir çocuk olursak belki ileride GTA 6 ile ilgili resmî bilgilere kavuşabiliriz.

GTA 6 çıkış tarihi:

GTA V, PlayStation 5 için de duyurularak üç farklı jenerasyonda da kendine yer bulan bir oyun oldu. Oyun PlayStation 5’e 2021 yılında çıkış yapacağı için GTA 6’nın 2021 yılında çıkacağını beklemek çok gerçekçi olmaz. 2022 ise iyimser bir tahmin gibi görünüyor. Elimizde bulunan verilere dayanarak bir tahmin yaparsak, GTA 6’nın 2023 Nisan ve 2024 Mart aralığında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Gelin bu tahminin dayanağını da açıklayalım. Rockstar Games, Take-Two Interactive isimli dağıtımcı şirketin bünyesinde bulunuyor. Yani Rockstar tarafından geliştirilen oyunların pazarlaması için ayrılan bütçe, Take-Two Interactive tarafından belirleniyor. Bu durum sansasyonel bir ayrılık yaşanmadığı sürece GTA 6 için de geçerli olacak. Zaten GTA 6 için yapılan 2023-2024 tahmini de Take-Two’nun bütçesiyle ilgili yaptığı açıklamadan ortaya çıkıyor.

Take-Two Interactive’in yaptığı açıklamaya göre şirketin 2023 Nisan-2024 Mart aralığını kapsayan mali yılına pazarlama için ayırdığı bütçe 89 milyon dolar. Yine şirketin paylaştığı verilere göre bu meblağ, diğer bütün yıllardan çok daha fazla. Böyle bakıldığı zaman GTA 6’nın 2023-2024 mali yılı içerisinde çıkacağı neredeyse kesin gibi görünüyor. Ancak üstünde durulması gereken başka bir konu daha var.

2020-2025 aralığında Take-Two bünyesinden toplamda 93 tane farklı oyun piyasaya sürülecek. 2023-2024 mali yılına ayrılan bütçenin diğer senelere oranla bu kadar fazla olmasında GTA 6 dışında geliştirilen birçok farklı oyunun da etkisi olabilir. Son olarak umutları taze tutacak bir bilgi verelim: Red Dead Redemption 2’nin tahmini çıkışı, Take-Two’nun o döneme ait paylaştığı bütçe bilgilerine göre yapılmış ve doğru çıkmıştı.

GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 / AMD FX-8350

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

Bellek: 8 GB

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim sistemi: Windows 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen R7 1700X

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti / AMD Radeon RX Vega 64 Liquid

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

Hemen belirtelim, GTA 6 için belirtilen tahmini sistem gereksinimleri şu an için büyük ölçüde spekülasyondan ibaret. Hiçbir şekilde Rockstar Games tarafından yapılan bir açıklamaya ya da herhangi bir bulguya dayanılarak yapılan tahminler değil. Oyunun çıkacağı dönemi bile bilmiyorken oyunun sistem gereksinimleriyle ilgili gerçekçi bir tahminde bulunmak mümkün değil.

Dileriz yakın bir gelecekte Rockstar Games tarafından paylaşılan resmi bilgiler ile bu başlığı güncellemek nasip olur. Buradan Rockstar Games’e sesleniyoruz: Seri GTA 6 getir kardeşim, ekran kartı soğudu :(

GTA 6 haritası ve şehirler:

GTA 6 ile birlikte GTA serisinin en sevilen şehirleri olan Los Santos, Vice City ve Liberty City’ye geri döneceğiz gibi görünüyor. Bu iddianın arkasında oldukça sağlam bir sızıntı yer alıyor. Bahsettiğimiz sızıntı Glassdoor isimli, çalışanların şirketleri hakkında incelemeler yazdığı bir platformdan geliyor. Glassdoor güvenilir bir platform çünkü sitede bulunan her inceleme, önce site yönetimi tarafından onaylanıyor.

İncelemenizi site yönetimine onaylatmak için o şirkette çalıştığınızı belgeler göstererek kanıtlamanız gerekiyor. Yani birazdan bahsedeceğimiz sızıntı kesinlikle hayatının bir döneminde Rockstar’da, iddia ettiği pozisyonda çalışan bir insan tarafından yapıldı. Şimdi dilerseniz ortaya çıkan sızıntının detaylarına bakalım.

Sızıntının sahibi Rockstar’da ‘tester’ olarak çalışmış olan biri. İlk bakıldığı zaman gayet normal görünen bu inceleme, “yönetime tavsiyeler” kısmı altında adeta bir akrostiş ortaya çıkaran maddelere sahip. Maddelerin ilk harfleri birleştirildiği zaman ortaya “GTA6LSVCLC” öbeği çıkıyor. Yani Los Santos, Vice City ve Liberty City’nin baş harfleri. Yukarıda gördüğünüz harita da bir grafikerin bu üç şehri birleştirmesiyle ortaya çıktı.

GTA 6 hikayesi:

GTA 6 ile ilgili teorilerin en yoğun olduğu alan tabii ki oyunun hikayesi. Tüm teoriler yalnızca spekülasyondan ibaret. Güvenilir kaynaklarla desteklenecek bir hikaye sızıntısı henüz yaşanmadı. Ortaya atılan tüm iddialar hayran teorilerine dayanıyor. Bu hayran teorileri de yeni hikayenin bilim kurgu türünde olacağına kadar uzanan, insana “yok artık daha neler” dedirtecek seviyede. Gerçekçi bulgularla desteklenebilen bir teori ortaya çıktığı zaman bu kısmı güncelleyeceğiz.

GTA 6’nın başrolünde bir kadın karakter görecek miyiz?

GTA 6 ile ilgili en çok dile getirilen isteklerden biri bu sefer oynanabilir karakterler arasında bir kadın karakter de olması yönünde. GTA 6’nın da GTA V gibi birden fazla karakterle oynanıp oynanmayacağını bilmediğimiz gibi bu karakterlerden birinin kadın olup olmayacağını da henüz bilmiyoruz. 2020’de kurucularından olduğu Rockstar’dan ayrılan Dan Houser’ın, 2013 yılında GTA V için yaptığı bir röportaj konuya ışık tutabilir.

Dan Houser, oyunlarına kadın başrol eklemeyi yapılacaklar listesinde üstünü çizmeleri gereken bir madde olarak görmektense anlatmak istedikleri hikâyeyi bir kadın karakterle anlatabilecekleri bir oyun yapmayı beklediklerini söylüyor. “Gelecekte böyle bir şey olabilir mi?” sorusuna evet cevabını verdiğini de eklemek gerek. Hatta doğru koşulların oluştuğu, kadın başrole sahip bir oyun yapmanın muhteşem olabileceğini söylüyor.

Dan Houser her ne kadar şirketten ayrılmış olsa da şirketi birlikte kurduğu ağabeyi hâlâ şirketteki pozisyonunda çalışmaya devam ediyor. Biz de Dan Houser’ın 2013 yılında verdiği röportajda sadece kendi fikrinden değil, şirketin genel bakış açısından bahsettiğini düşünüyoruz. Bu yüzden belirttiği fikirler, kendisi şirketten ayrılmış olsa bile geçerliliğini koruyor.

GTA 6 oynanış dinamikleri:

Oynanış dinamikleri de henüz doyurucu nitelikte sızıntılara sahip değil. Ancak GTA serisi ile ilgili olarak söylenebilecek en doğru şeylerden biri tabii ki her yeni oyunla, oynanış tarafında oyun camiasına ders verecek nitelikte yenilikler sunması. O yüzden GTA 6’nın oynanış dinamikleriyle ilgili şu noktada söylenecek çok bir şey olmasa da oldukça yenilikçi bir oynanış sunması yüksek ihtimal.

Bir GTA 6 fragmanı ne zaman görürüz?

Rockstar Games, bünyesinde geliştirdiği oyunları saklamak konusunda sektörde yer alan en başarılı şirketlerden biri. GTA V ve Red Dead Redemption 2 oyunlarında gördüğümüz strateji bunun en büyük örneği. İki oyun için de çıkacağı açıklanana kadar ne bir görsel ne de bir video sızıntısı yaşanmadı. Duyurulduktan birkaç gün sonra da bir fragmanla tanıtıldı. Kısacası GTA 6’nın fragmanına dair herhangi bir şey görmemiz için önce Rockstar’ın oyunu resmî olarak duyurması gerekiyor.

GTA 6 fiyatı ne olur?

GTA 6 gibi AAA oyunların yurt dışı fiyatları 60 dolar/60 euro civarında seyreder. Oyunun bırakın hangi mağazalarda satılacağını, hangi platformlara çıkış yapacağını bile bilmediğimiz için GTA 6’nın Türkiye fiyatı şimdilik tamamıyla oyunun çıkış yapacağı tarihteki döviz kurlarına bağlı. Oyunun Türkiye fiyatıyla ilgili net bir bilgiye ulaşmamız için öncelikle çıkış tarihi, çıkış yapacağı platformlar ve satın alınabilecek mağazalar gibi bilgilerin paylaşılması gerekiyor.

GTA 6 hangi platformlara çıkabilir?

Rockstar Games’in yakın zamanda çıkan bütün oyunları önce konsollar, sonra da bilgisayarlar için piyasaya sürüldü. Bilgisayar oyuncuları GTA V’e kavuşmak için konsol oyuncularından iki sene daha fazla bekledi. Red Dead Redemption 2 ise konsollara çıkışından bir sene sonra bilgisayarlara getirildi. GTA 6’da da benzer bir strateji izlenmesi muhtemel.

GTA 6’nın bilgisayar ve çıkış yaptığı zamanki popüler konsollara çıkış yapacağını tahmin etmek için Rockstar içinden bir sızıntı yaşanmasına gerek yok. Buradaki asıl soru, GTA 6’nın hangi konsol modellerine geleceği. Oyunun şimdilerde en mantığa sığan tahmini çıkış tarihi 2023-2024 aralığı olduğuna göre oyun çıktığı zaman PlayStation 4 ve Xbox One model konsollar epey bir eskimiş olacak.

GTA her oyunuyla teknolojinin sınırlarını zorladığı için çıktığı dönemin gerisinde kalmış bir konsola çıkış yapması pek muhtemel değil. Bir tarafta PlayStation 5 ve Xbox Series X gibi neredeyse beygir gücünde çalışan konsollar için geliştirilen bir oyunu, PlayStation 4 ve Xbox One gibi dönemin gerisinde kalmış konsollara da uyumlu yapabilmek için oyundan teknik anlamda fedakarlığa gidilir mi? Sanmıyoruz.

GTA 6 hakkında ortalıkta dönen en gerçekçi iddialar şimdilik bu kadar. Gelecekte yaşanacak gelişmeler doğrultusunda içeriğimizde düzenlemelere gideceğiz. O yüzden bizi takipte kalmayı unutmayın. Dilerseniz biraz daha erteleme alırsa GTA 6 ile yakın zamanlarda çıkması muhtemel olan Watch Dogs: Legion hakkında bildiklerimizi paylaştığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.