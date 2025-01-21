GTA 6'nın ikinci fragmanının ne zaman yayımlanacağına ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Oyunseverler, fragmanın 30 Ocak'ta yayımlanabileceğini düşünüyorlar. Peki bu kanıya nereden varıldı?

Rockstar Games'in 2023 yılında duyurduğu ve o günden sonra da büyük bir sessizliğe büründüğü GTA 6, önemli bir gelişme ile gündemde. GTA 6'yı bekleyen oyunseverler, oyunun ikinci fragmanının ne zaman yayımlanacağını tespit ettiklerini söylüyorlar. Peki bunlar nereden çıktı?

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde GTA Online ile ilgili bir paylaşım yaptı. Resmî X hesabından yapılan paylaşımda bir de görsel bulunuyordu. İşte oyuncular, bu görselden yola çıkarak ikinci fragmanın 30 Ocak tarihinde yayımlanabileceğini düşünüyorlar. Gelin detaylara bakalım.

İşte Rockstar Games'in paylaştığı o görsel

Rockstar Games'in paylaştığı fotoğrafın sol üst kısmına dikkatle bakarsanız burada alt alta sıralanmış bazı rakamlar görürsünüz. İşte GTA 6 hayranları, bu rakamların rastgele seçilmediğini düşünüyorlar. Kutu içine alınmış olan 2'yi hariç tutup diğer tarapları toplayan oyunseverler, 30 sonucuna ulaştılar ve yeni fragman tarihinin 30 Ocak Perşembe olabileceğine kendilerini inandırdılar. Burada kutu içerisine alınmış 2'nin neden hesaba dahil edilmediğini söyleyelim. Oyunculara göre bu rakamın kutu içerisine alınması, ikinci fragmana vurgu yapmak.

Buradaki önemli bir detay, 30 Ocak'ın perşembe gününe denk geliyor olması. Şirket, GTA 5 ile Red Dead Redemption 2'nin çıkış tarihlerini perşembe günlerinde duyurmuştu. Ayrıca Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two, 6 Şubat tarihinde yatırımcı toplantısı gerçekleştirecek. Hâl böyle olunca 30 Ocak tarihi, çok da anlamsız değil.