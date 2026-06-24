GTA 6'yı Kutulu Almak İsteyenlere Üzücü Haber: Kutudan CD Çıkmayacak!

Rockstar Games, GTA 6'nın kutulu sürümünden yalnızca dijital kod çıkacağını açıkladı.

GTA 6'nın ön siparişine bir gün kala ön sipariş detayları açıklandı ve Rockstar Games ilginç bir karara imza attı.

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19 Kasım’da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için çıkacak olan GTA 6’nın kutulu versiyonunu almak için sabırsızlananlara kötü bir haberimiz var. Kutunun içinden fiziksel disk değil sadece bir dijital indirme kodu çıkacak.

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Neden böyle bir karar alındı?

Tabii ki şirketin en büyük korkusu olan sızıntılar yüzünden. Geçmişte mağaza çalışanlarının oyunları erkenden eve götürüp internette canlı yayın açmasına hepimiz şahit olduk.

Rockstar, tarihin en büyük eğlence sektör çıkışı olmaya aday bu dev yapımı, son saniyede gelecek spoiler dalgasından korumak için disk olayını tamamen rafa kaldırmış durumda. İddialara göre diskli fiziksel sürümler ancak 2027 yılında raflardaki yerini alacak.