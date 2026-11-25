Rockstar Games ve Panini, GTA 6 içindeki kurgusal spor kartlarını gerçek koleksiyon paketleriyle satışa sunuyor.

GTA 6 evrenindeki Leonida sokaklarında gizli kartları aramak için saatler harcayan oyuncular, çok yakında gerçek kart paketleri açabilecek. Panini America ve Rockstar Games, Aralık 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan resmî lisanslı fiziksel koleksiyon seti GTA 6: Sports Trading Card Collection'ı duyurdu.

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24 Kasım 2026'da yapılan ortak basın açıklamasıyla duyurulan bu iş birliği, GTA serisi tarihindeki ilk resmî koleksiyon kartı ortaklığı olma özelliğini taşıyor. Standart tanıtım görselleri yerine doğrudan oyuncuların oyun içinde keşfettiği kurgusal spor kartlarını fiziksel dünyaya taşıyan bu set, oyun içi atmosferi koleksiyoncuların beğenisine sunuyor.

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Leonida koleksiyonundan gerçek Panini paketlerine

Oyun içinde kart avına çıkmak hâlihazırda oyunun en popüler yan aktivitelerinden biri. Panini ise oyun içi sporcu tasarımlarını, karikatür tarzı çizimleri ve klasik Amerikan spor kartlarından esinlenen sahte imzalı özel ekleri bir araya getirerek bu dijital kültürü doğrudan gerçek kartlara aktarıyor.

Panini America tarafından paylaşılan ilk resmî önizlemede Vice City ve Liberty City kadrolarından sekiz kart dikkat çekiyor:

Dartanyon Pearson (WR #84, Liberty City Wrath) ve takım arkadaşı Robbie Stine için hazırlanan onaylı orijinal imzalı kart.

Alpha Jocks serisi kapsamında Elite Autograph kartında yer alan Maleek Rivers (Vice City Manatees).

Retro tarzda illüstrasyonlu bir basketbol tasarımıyla sunulan Carl Kasey (Vice City Narcos).

Kurgusal beyzbol ligini temsil eden Mario Rugama (Liberty City Swingers), Elias Delgado (Legends of PBL, Flamingos) ve Charlie Spears (Vice City Flamingos).

Snapmatic sponsorlu formasıyla Super Speed özel serisinde boy gösteren Anne Florence (Vice City Club de Fútbol).

Duyurunun doğrudan Panini America tarafından yapılması uluslararası satış konusunda soru işaretleri yaratsa da Panini Group'un 150'den fazla ülkede dağıtım ağı bulunuyor.