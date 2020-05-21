Güncelmiyiz: Android Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar

Yeni bir cihaz satın aldıktan sonra cihazınızı verimli ve size sunduğu tüm özellikleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde kullanabilmek için cihaz güncellemelerinizi aksatmadan yapmalısınız. Guncelmiyiz.com sitesi de kullanıcılarına Samsung marka cihazlarda güncelleme takibi konusunda büyük kolaylıklar sağlayan bir internet sitesi. Bu site resmi olarak Samsung’a ait güncelleme takvimlerinin yerel aldığı güvenilir kaynak bir site olarak faaliyet gösteriyor.
Biz de Webtekno olarak Güncelmiyiz.com verilerini kullanarak Samsung’un resmi olarak yayınladığı güncelleme takvimini sizlere tüm detaylarıyla sunduk. Mayıs ayında güncelleme alacak tüm Samsung cihazların detaylı özelliklerini haberimizde inceledik. Ayrıca cihazlara gelen güncellemelerin incelemelerini de haberimizde bulabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri haberimizle başbaşa bırakalım.
Mayıs 2020’de Android güncellemesi alacak Samsung telefonlar:
- Galaxy A70
- Galaxy A10s
- Galaxy M30s
- Galaxy A6
- Galaxy A6+
- Galaxy A20s
- Galaxy A20
- Galaxy A10
Galaxy A70
- Model adı: Galaxy A70
- Çıkış yılı: 2019
- Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)
- Güncel Android Sürümü: Q(Android 10)
- Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
- Güncelleme tarihi: 7 Mayıs 2020
Samsung Galaxy A70 amiral gemilerine kafa tutan özellikleriyle kullanıcıların kafasını karıştıran bir cihaz. Telefonun can alıcı özelliklerinden olan bataryası 4500 mAh ile bir hayli büyük. Samsung bu cihazda depolama konusunda da cömert davranmış. İşlemci ve ram miktarı olarak da oldukça yeterli. Oyunlarda sizi üzmeyecek bir performans sergiliyor. Üçlü kamera kurulumuyla gelen cihazın kamera performansı ise fiyatına oranla oldukça başarılı. Fiyatı da özelliklerine bakılacak olursa uygun sayılabilir. Galaxy A70 hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. Cihazın teknik özelliklerine ise aşağıdan bakabilirsiniz.
Galaxy A70 teknik özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran,1080 x 2400 piksel, 393 ppi
- Boyut ve Ağırlık: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm ve 183 gram
- İşlemci: Snapdragon 675
- Grafik Birimi: Adreno 612
- Bellek: 6GB RAM
- Depolama: 128GB + microSD kart desteği
- Arka Kamera: 32 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm, ultra geniş açılı; 5 MP f/2.2, derinlik sensörü
- Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 0.8µm
- Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p @60 – 30 – 240 FPS
- Pil: 4.500 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C, FM Radyo
- Sensörler: Ekrandan parmak izi, ivmeölçer, gyro, pusula, yakınlık
Galaxy A10s
- Model adı: Galaxy A10s
- Çıkış yılı: 2019
- Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)
- Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
- Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
- Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy A10s, giriş seviyesi bir Android telefon olmasına rağmen ikili kamera kurulumuna da sahip. 4000 mAh'lik bataryası sayesinde uzun süreler boyunca kullanıcısına hizmet edecek bir cihaz. Damla çentikli 6.2 inç HD+ ekranı ise giriş seviyesi için oldukça yeterli. Cihaz hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Galaxy A10s teknik özellikleri:
- Ekran: 6.2 inç HD+ (1520 x 720 piksel) Infinity-V IPS ekran
- İşlemci:8 çekirdekli (dört tanesi 2.0 GHz, dört tanesiyse 1.5 GHz) işlemci
- Ram: 2 GB RAM
- Bellek:32 GB dahili bellek (microSD desteği)
- Kamera:13 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 arka kamera, f/2.0, 8 megapiksel ön kamera, 2 megapiksel, f/2.0 derinlik sensörü
- Parmak izi okuyucu sensörü
- Yüz tanıma desteği
- 4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0
- 4.000 mAh batarya
Galaxy M30s
- Model adı: Galaxy M30s
- Çıkış yılı: 2019
- Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)
- Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
- Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
- Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy M30s 6000mAh'lik pil gücü ve kendi fiyat aralığında ki rakipleriye yarışan kamera performansıyla dikkat çekiyor. Telefon ayrıca 15w hızlı şarjı ve çift sim kart özelliğini destekliyor. Cihaz hakkında daha fazla detay için buradaki haberimize gidebilirsiniz.
Galaxy M30s teknik özellikleri:
- 6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekran.
- Octa-Core(Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 Ghz) Exynos 9611 10nm ile Mali-G72MP3 işlemci
- 4 GB ve 6 Gb LPDDR4x RAM seçeceği
- 64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneği
- Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5
- LED flaşlı 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 MP arka kamera, 2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik sensörü, 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP 123 derece ultra geniş açılı kamera
- 2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera
- Çift SIM kartı, bir microSD kart girişi
- Parmak izi sensörü
- 3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo
- 8,8 mm kalınlık, 188 gram ağırlık
- 15W hızlı şarj edilebilir 6000 mAh batarya
Galaxy A6
- Model adı: Galaxy A6
- Çıkış yılı: 2018
- Çıktığı tarihteki Android sürümü: Oreo(Android 8.0.0)
- Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
- Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
- Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy A6, Samsung'un ürün gamında orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Güncel cihazlar gibi çentikli bir ekran tasarımı yerine çentiksiz bir ekrana sahip. Galaxy A6 nispeten eski bir tasarım dilini kullandığı için günümüzdeki cihazlardan hemen ayrılıyor. Daha fazla teknik bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.
Galaxy A6 teknik özellikleri:
- 5,6 inç (1480 x 720 piksel) HD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran
- Exynos 7870 14nm yonga seti
- Mali T830 GPU
- 3GB/4GB RAM
- 32GB/64GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)
- Android 8.0 (Oreo)
- Çift SIM
- f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP arka kamera
- f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS
- 3000mAh batarya
Galaxy A6+
Model adı: Galaxy A6+
Çıkış yılı:2018
Çıktığı tarihteki Android sürümü: Android sürümü: Oreo(Android 8.0.0)
Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy A6+ da kardeşi gibi benzer tasarım dilini kullanan cihazlardan biri.Telefonun en can alıcı noktalarından birisi ise 6 inç boyutundaki FHD+ Super AMOLED ekranı. 2018 yılında piyasaya çıkan cihaz güncelleme almaya devam ediyor. Cihaz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz haberimizin linki burada.
Galaxy A6 teknik özellikleri:
- 6 inç (1080 x 2220 piksel) FHD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran
- Qualcomm Snapdragon 450 14nm yonga seti
- Adreno 506
- 4GB RAM
- 64GB depolama alanı (microSD kartla 512GB’a kadar yükseltilebilir)
- Android 8.0 (Oreo)
- Çift SIM
- f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP birincil arka kamera ile f/1.9 diyafram aralığına sahip ikincil arka kamera
- f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 24MP ön kamera
- Parmak izi sensörü
- 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C
- 3500mAh batarya
Galaxy A20s
Model adı: Galaxy A20s
Çıkış yılı: 2019
Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)
Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy A20s, üçlü kamera kurulumuna sahip güncel tasarım dilini kullanan cihazlardan bir tanesi. Kamera konusunda oldukça başarılı işlere imza atan cihaz ayrıca oldukça şık görünüyor. A20s 4000mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya ve hızlı şarj desteğine de sahip olarak kullanıcılarıyla buluşuyor. Cihaz hakkında detaylı bilgi haberimizde.
Galaxy A20s teknik özellikleri:
- Ekran: 6,4 inç, HD+, çentikli TFT ekran
- İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 450 (1,8 GHz)
- Grafik İşlem Birimi: Adreno 506
- RAM: 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri
- Depolama: 32 GB ve 64 GB seçenekleri
- Ön kamera: 8 MP f/2,0 diyafram açıklığı
- Arka kamera: 13 MP f/1,8 ana kamera + 8 MP f/2,2 ultra geniş açı + 5 MP f/2,2 derinlik sensörü
- Batarya: 4.000 mAh (15 W hızlı şarj desteği)
- Diğer: Parmak izi okuyucusu, yüz tanıma, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi
Galaxy A20
- Model adı: Galaxy A20
- Çıkış yılı: 2019
- Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)
- Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
- Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
- Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy A20 piyasaya çıkalı 1 yıl olmuş ancak hala çıkmış güncel bir model. Cihaz 6.7 inçlik AMOLED ekranı ile başarılı işlere imza atıyor. 3 GB ram miktarı güncel oyunlar için telefonu biraz zorlasa da günlük kullanımda gayet akıcı ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Galaxy A20, 4000 mAh pil kapasitesi ile pil konusunda da oldukça başarılı bir cihaz olmuş. Cihazın incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.
Galaxy A20 teknik özellikleri:
- Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi
- Boyut ve ağırlık: 158.4 x 74.7 x 7.8 mm ve 169 gram
- İşlemci: Exynos 7884
- Bellek: 3GB RAM
- Depolama: 32GB
- Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 – 5 MP, f/2.2
- Ön Kamera: 8 MP, f/2.0
- Pil: 4.000 mAh
- İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI
- Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C
- Sensörler: İvmeölçer, gyro, pusula, yakınlık
Galaxy A10
- Model adı: Galaxy A10
- Çıkış yılı: 2019
- Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)
- Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)
- Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)
- Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020
Samsung Galaxy A10, Samsung'un giriş seviyesi kullanıcılarına yönelik piyasaya çıkardığı bir model. Pil performansı ile oldukça başarılı olan cihaz 6.2 inç HD+ bir ekrana sahip. Yüksek işlem ve grefik gücü gerektiren oyunlarda pek başarılı olduğu söylenemez ancak cihaz hitap ettiği kullanıcılara da günlük kullanımda performans sorunu yaşatmayacak kadar başarılı. Ciha hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz buradan haberimize ulaşabilirsiniz.
Galaxy A10 teknik özellikleri:
- Exynos 7884 işlemci
- 2GB RAM, 32GB depolama
- 6.2 inç HD+ ekran
- 13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera
- 5MP ön kamera
- Android 9.0 Pie işletim sistemi
- 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, WiFi a/b/g/n (2.4GHz)
- 3,400 mAh batarya
Haziran 2020’de Android güncellemesi alacak Samsung telefonlar:
- Galaxy A10s
- Galaxy M30s
- Galaxy A6
- Galaxy A6+
- Galaxy A20s
- Galaxy A20
- Galaxy A10
- Galaxy Tab S4
Samsung Haziran ayında da yukarıda liste halinde verdiğimiz cihazlarına güncelleme sunacak. Bu güncellemelerden bazıları cihazların Android sürümlerini yükseltmek için gönderilse de güncel cihazlar her ay güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyorlar. Biz de guncelmiyiz.com sitesinin verilerine göre her ay hangi cihazların güncelleme alacağını sizlerle bu yazımızda paylaşıyor olacağız.
Kullanıcıların bir kısmı cihazlarına gelen güncellemelerin markaların planlı eskitme stratejileri olduğunu düşünüyorlar. Bu sebeple güncelleme yapmaktan kaçınıyorlar. Ancak gelen güncellemeler sayesinde kullanıcılar, yeni android sürümlerine sahip olabiliyor, cihazlarına yeni özellikler kazandırabiliyorlar. Ayrıca hepsinden önemlisi güvenlik güncelleştirmeleri sayesinde cihazlarında var olan açıkları kapatıyorlar. Biz de Webtekno okuyucularına kendi güvenlikleri için cihazlarını güncel tutmalarını öneriyoruz.