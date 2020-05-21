Güncelmiyiz: Android Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar

Samsung marka akıllı telefonlarımız için resmi güncelleme takvimi desteği sağlayan guncelmiyiz.com'a göre, Mayıs ayında hangi Samsung cihazların güncelleme alacağını sizler için inceledik.

Yeni bir cihaz satın aldıktan sonra cihazınızı verimli ve size sunduğu tüm özellikleriyle birlikte eksiksiz bir şekilde kullanabilmek için cihaz güncellemelerinizi aksatmadan yapmalısınız. Guncelmiyiz.com sitesi de kullanıcılarına Samsung marka cihazlarda güncelleme takibi konusunda büyük kolaylıklar sağlayan bir internet sitesi. Bu site resmi olarak Samsung’a ait güncelleme takvimlerinin yerel aldığı güvenilir kaynak bir site olarak faaliyet gösteriyor.

Biz de Webtekno olarak Güncelmiyiz.com verilerini kullanarak Samsung’un resmi olarak yayınladığı güncelleme takvimini sizlere tüm detaylarıyla sunduk. Mayıs ayında güncelleme alacak tüm Samsung cihazların detaylı özelliklerini haberimizde inceledik. Ayrıca cihazlara gelen güncellemelerin incelemelerini de haberimizde bulabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan sizleri haberimizle başbaşa bırakalım.

Mayıs 2020’de Android güncellemesi alacak Samsung telefonlar:

Galaxy A70

Galaxy A10s

Galaxy M30s

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy A20s

Galaxy A20

Galaxy A10

Galaxy A70

Model adı: Galaxy A70

Çıkış yılı: 2019

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)

Güncel Android Sürümü: Q(Android 10)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 7 Mayıs 2020

Samsung Galaxy A70 amiral gemilerine kafa tutan özellikleriyle kullanıcıların kafasını karıştıran bir cihaz. Telefonun can alıcı özelliklerinden olan bataryası 4500 mAh ile bir hayli büyük. Samsung bu cihazda depolama konusunda da cömert davranmış. İşlemci ve ram miktarı olarak da oldukça yeterli. Oyunlarda sizi üzmeyecek bir performans sergiliyor. Üçlü kamera kurulumuyla gelen cihazın kamera performansı ise fiyatına oranla oldukça başarılı. Fiyatı da özelliklerine bakılacak olursa uygun sayılabilir. Galaxy A70 hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için haberimizi inceleyebilirsiniz. Cihazın teknik özelliklerine ise aşağıdan bakabilirsiniz.

Galaxy A70 teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran,1080 x 2400 piksel, 393 ppi

Boyut ve Ağırlık: 164.3 x 76.7 x 7.9 mm ve 183 gram

İşlemci: Snapdragon 675

Grafik Birimi: Adreno 612

Bellek: 6GB RAM

Depolama: 128GB + microSD kart desteği

Arka Kamera: 32 MP, f/1.7, PDAF; 8 MP, f/2.2, 12mm, ultra geniş açılı; 5 MP f/2.2, derinlik sensörü

Ön Kamera: 32 MP, f/2.0, 0.8µm

Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p @60 – 30 – 240 FPS

Pil: 4.500 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C, FM Radyo

Sensörler: Ekrandan parmak izi, ivmeölçer, gyro, pusula, yakınlık

Galaxy A10s

Model adı: Galaxy A10s

Çıkış yılı: 2019

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy A10s, giriş seviyesi bir Android telefon olmasına rağmen ikili kamera kurulumuna da sahip. 4000 mAh'lik bataryası sayesinde uzun süreler boyunca kullanıcısına hizmet edecek bir cihaz. Damla çentikli 6.2 inç HD+ ekranı ise giriş seviyesi için oldukça yeterli. Cihaz hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Galaxy A10s teknik özellikleri:

Ekran: 6.2 inç HD+ (1520 x 720 piksel) Infinity-V IPS ekran

İşlemci:8 çekirdekli (dört tanesi 2.0 GHz, dört tanesiyse 1.5 GHz) işlemci

Ram: 2 GB RAM

Bellek:32 GB dahili bellek (microSD desteği)

Kamera:13 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 arka kamera, f/2.0, 8 megapiksel ön kamera, 2 megapiksel, f/2.0 derinlik sensörü

Parmak izi okuyucu sensörü

Yüz tanıma desteği

4G bağlantı desteği, Bluetooth 5.0

4.000 mAh batarya

Galaxy M30s

Model adı: Galaxy M30s

Çıkış yılı: 2019

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy M30s 6000mAh'lik pil gücü ve kendi fiyat aralığında ki rakipleriye yarışan kamera performansıyla dikkat çekiyor. Telefon ayrıca 15w hızlı şarjı ve çift sim kart özelliğini destekliyor. Cihaz hakkında daha fazla detay için buradaki haberimize gidebilirsiniz.

Galaxy M30s teknik özellikleri:

6.4 inç, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip Full HD + Infinity-U Süper Amoled ekran.

Octa-Core(Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 Ghz) Exynos 9611 10nm ile Mali-G72MP3 işlemci

4 GB ve 6 Gb LPDDR4x RAM seçeceği

64 GB ve 128 GB dahili hafıza seçeneği

Android 9.0 (Android Pie) destekli One UI 1.5

LED flaşlı 2.0 diyafram açıklığına sahip 48 MP arka kamera, 2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik sensörü, 2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP 123 derece ultra geniş açılı kamera

2.0 diyafram açıklığına sahip 16 MP ön kamera

Çift SIM kartı, bir microSD kart girişi

Parmak izi sensörü

3.5 mm kulaklık girişi, FM radyo

8,8 mm kalınlık, 188 gram ağırlık

15W hızlı şarj edilebilir 6000 mAh batarya

Galaxy A6

Model adı: Galaxy A6

Çıkış yılı: 2018

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Oreo(Android 8.0.0)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy A6, Samsung'un ürün gamında orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Güncel cihazlar gibi çentikli bir ekran tasarımı yerine çentiksiz bir ekrana sahip. Galaxy A6 nispeten eski bir tasarım dilini kullandığı için günümüzdeki cihazlardan hemen ayrılıyor. Daha fazla teknik bilgi için haberimize göz atabilirsiniz.

Galaxy A6 teknik özellikleri:

5,6 inç (1480 x 720 piksel) HD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran

Exynos 7870 14nm yonga seti

Mali T830 GPU

3GB/4GB RAM

32GB/64GB depolama alanı (microSD kartla 256GB’a kadar yükseltilebilir)

Android 8.0 (Oreo)

Çift SIM

f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP arka kamera

f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP ön kamera

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS

3000mAh batarya

Galaxy A6+

Model adı: Galaxy A6+

Çıkış yılı:2018

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Android sürümü: Oreo(Android 8.0.0)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy A6+ da kardeşi gibi benzer tasarım dilini kullanan cihazlardan biri.Telefonun en can alıcı noktalarından birisi ise 6 inç boyutundaki FHD+ Super AMOLED ekranı. 2018 yılında piyasaya çıkan cihaz güncelleme almaya devam ediyor. Cihaz hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz haberimizin linki burada.

Galaxy A6 teknik özellikleri:

6 inç (1080 x 2220 piksel) FHD+ Super AMOLED 18,5: 9 Infinity ekran

Qualcomm Snapdragon 450 14nm yonga seti

Adreno 506

4GB RAM

64GB depolama alanı (microSD kartla 512GB’a kadar yükseltilebilir)

Android 8.0 (Oreo)

Çift SIM

f/1.7 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 16MP birincil arka kamera ile f/1.9 diyafram aralığına sahip ikincil arka kamera

f/1.9 diyafram aralığına sahip LED flaşlı 24MP ön kamera

Parmak izi sensörü

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

3500mAh batarya

Galaxy A20s

Model adı: Galaxy A20s

Çıkış yılı: 2019

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy A20s, üçlü kamera kurulumuna sahip güncel tasarım dilini kullanan cihazlardan bir tanesi. Kamera konusunda oldukça başarılı işlere imza atan cihaz ayrıca oldukça şık görünüyor. A20s 4000mAh'lik oldukça büyük bir bataryaya ve hızlı şarj desteğine de sahip olarak kullanıcılarıyla buluşuyor. Cihaz hakkında detaylı bilgi haberimizde.

Galaxy A20s teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, HD+, çentikli TFT ekran

İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 450 (1,8 GHz)

Grafik İşlem Birimi: Adreno 506

RAM: 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri

Depolama: 32 GB ve 64 GB seçenekleri

Ön kamera: 8 MP f/2,0 diyafram açıklığı

Arka kamera: 13 MP f/1,8 ana kamera + 8 MP f/2,2 ultra geniş açı + 5 MP f/2,2 derinlik sensörü

Batarya: 4.000 mAh (15 W hızlı şarj desteği)

Diğer: Parmak izi okuyucusu, yüz tanıma, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, USB-C portu ve 3,5 mm kulaklık girişi

Galaxy A20

Model adı: Galaxy A20

Çıkış yılı: 2019

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy A20 piyasaya çıkalı 1 yıl olmuş ancak hala çıkmış güncel bir model. Cihaz 6.7 inçlik AMOLED ekranı ile başarılı işlere imza atıyor. 3 GB ram miktarı güncel oyunlar için telefonu biraz zorlasa da günlük kullanımda gayet akıcı ve düzgün bir şekilde çalışıyor. Galaxy A20, 4000 mAh pil kapasitesi ile pil konusunda da oldukça başarılı bir cihaz olmuş. Cihazın incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

Galaxy A20 teknik özellikleri:

Ekran: 6.7 inç AMOLED ekran, 1080 x 2400 piksel, 393 ppi

Boyut ve ağırlık: 158.4 x 74.7 x 7.8 mm ve 169 gram

İşlemci: Exynos 7884

Bellek: 3GB RAM

Depolama: 32GB

Arka Kamera: 13 MP, f/1.9 – 5 MP, f/2.2

Ön Kamera: 8 MP, f/2.0

Pil: 4.000 mAh

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie; One UI

Bağlantı: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot, USB Type-C

Sensörler: İvmeölçer, gyro, pusula, yakınlık

Galaxy A10

Model adı: Galaxy A10

Çıkış yılı: 2019

Çıktığı tarihteki Android sürümü: Pie(Android 9)

Güncel Android Sürümü: Pie(Android 9)

Gelecek Android Sürümü:Q(Android 10)

Güncelleme tarihi: 1 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020

Samsung Galaxy A10, Samsung'un giriş seviyesi kullanıcılarına yönelik piyasaya çıkardığı bir model. Pil performansı ile oldukça başarılı olan cihaz 6.2 inç HD+ bir ekrana sahip. Yüksek işlem ve grefik gücü gerektiren oyunlarda pek başarılı olduğu söylenemez ancak cihaz hitap ettiği kullanıcılara da günlük kullanımda performans sorunu yaşatmayacak kadar başarılı. Ciha hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz buradan haberimize ulaşabilirsiniz.

Galaxy A10 teknik özellikleri:

Exynos 7884 işlemci

2GB RAM, 32GB depolama

6.2 inç HD+ ekran

13MP, f/1.9 diyaframlı arka kamera

5MP ön kamera

Android 9.0 Pie işletim sistemi

4G VoLTE, Bluetooth 4.2, WiFi a/b/g/n (2.4GHz)

3,400 mAh batarya

Haziran 2020’de Android güncellemesi alacak Samsung telefonlar:

Galaxy A10s

Galaxy M30s

Galaxy A6

Galaxy A6+

Galaxy A20s

Galaxy A20

Galaxy A10

Galaxy Tab S4

Samsung Haziran ayında da yukarıda liste halinde verdiğimiz cihazlarına güncelleme sunacak. Bu güncellemelerden bazıları cihazların Android sürümlerini yükseltmek için gönderilse de güncel cihazlar her ay güvenlik güncellemeleri almaya devam ediyorlar. Biz de guncelmiyiz.com sitesinin verilerine göre her ay hangi cihazların güncelleme alacağını sizlerle bu yazımızda paylaşıyor olacağız.

Kullanıcıların bir kısmı cihazlarına gelen güncellemelerin markaların planlı eskitme stratejileri olduğunu düşünüyorlar. Bu sebeple güncelleme yapmaktan kaçınıyorlar. Ancak gelen güncellemeler sayesinde kullanıcılar, yeni android sürümlerine sahip olabiliyor, cihazlarına yeni özellikler kazandırabiliyorlar. Ayrıca hepsinden önemlisi güvenlik güncelleştirmeleri sayesinde cihazlarında var olan açıkları kapatıyorlar. Biz de Webtekno okuyucularına kendi güvenlikleri için cihazlarını güncel tutmalarını öneriyoruz.