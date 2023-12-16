2017'nin eylül ayından bu yana adını gittikçe daha sık duymaya başladığımız Güneş patlamaları, son 6 yılın en şiddetli seviyesine çıktı.

Van ve Ordu illerimiz olmak üzere ülkemizin farklı yerlerinde kuzey ışıklarını daha önce görmüştük. Oldukça nadir gerçekleşen bu durum, Güneş’imizin üzerinde gerçekleşen patlamalar ve sıcaklık değişimleri sebebiyle gerçekleşmişti. Solar rüzgârların bu etkiye sebep olduğunu da sizlere detaylı biçimde aktarmıştık.

Şimdiyse yeni bir patlamayla karşı karşıyayız. Fakat öncekilerin aksine bu patlama, son 6 yılın en büyüğü olma özelliği taşıyor. Bu sebeple radyo dalgalarında 2 saate kadar süren kesintilere de sebep oldu. Patlamanın gerçekleştiği sırada ABD tarafı güneşe dönük olduğundan buradaki pilotlar anlık iletişim kopuklukları yaşandığını belirtti.

Koronal kütle atılımları, solar rüzgârlara sebep olacak.

Bunların da 16-17 Aralık tarihlerinde gezegenimize ulaşması bekleniyor. 2017’nin eylül ayından bu yana ilk kez bu kadar büyüğünü gördüğümüz patlamalarin sonucunda G1 seviyesinde jeomanyetik fırtınalar olması bekleniyor. Söz konusu solar rüzgârlar gezegenimize ulaştığında, bu seviyenin ılımlı olarak nitelendirilen G2 ve bundan daha ciddi olan G3 seviyesine kadar çıkabileceği de belirtiliyor.

Söz konusu patlama, Güneş’in kuzeybatı yönlerinde gerçekleşti ve direkt olarak Dünya’ya doğru bakmıyordu. Yine de patlamadan dolayı Dünya’ya doğru yol alan rüzgârlar mevcut. Farklı -özellikle yüksek- noktalarda kuzey ışıklarının görülmesi bekleniyor. Fakat asıl odaklanmamız gereken nokta, genel olarak dünya üzerinde bu fırtınaların nelere sebep olabileceği.

Onu da alttaki içeriğimizde detaylı şekilde bulabilirsiniz.

İçinde bulunduğumuz solar döngünün 2025’teki tepe noktasına gittikçe patlamaların da daha şiddetli olacağını biliyoruz. Solar döngü, Güneş lekeleri, radyo dalgalar vb. terimler kafanızı karıştırdıysa, ilerleyen zamanda sık sık haberlerini göreceğimiz bu olaylara aşina olmak için üstteki içeriğimize göz atmanızı öneriyoruz.