Telefonlarda Bulunan Hızlı Şarj Özelliği Nasıl Kapatılır?

Günümüz akıllı telefonlarının birçoğunda bulunan hızlı şarj özelliği yoğun kullanımda beraberinde çeşitli sorunlar getirebiliyor. Hızlı şarj kullanmak istemiyorsanız, sunacağımız üç farklı yöntemi deneyebilirsiniz.

Hızlı şarj günümüzdeki mobil teknoloji inovasyonlarından en ilginci olabilir. Qualcomm tarafından 2013 yılında “Quick Charge” ismiyle tanıtılan hızlı şarj özelliği şu an birçok büyük telefon üreticisi tarafından kullanılıyor.

Hızlı şarj teknolojisi, adı üzerinde sağladığı fayda olarak hızla gelişen dünyamızda hızlı bir şekilde telefonlarımızı şarj etmemizi sağlıyor. “Prizde az, cepte çok dursun” mantığı günlük kullanıcılar için bazı dezavantajlar getirmektedir.

Hızlı şarjı neden kapatmak isteyelim ki?

Öncelikle hızlı şarj nasıl çalışır onu anlatmakla başlayalım olaya. Son zamanlara kadar üreticiler telefona fazla akım gönderen şarj aleti üretmiyorlardı. Buna açıklama olarak da bataryaya zarar verebilme ihtimali, telefonu kullanılmaz hale getirebilme ihtimali hatta yangın veya patlama gibi riskleri gösteriyorlar.

Günümüzde hızlı şarj aletleri normalden daha fazla voltaj veya amper vererek bu işi hallediyorlar ama bunu bir anda vermedikleri için kısa sürede zararlı değiller. Fakat uzun süreli kullanımda bunun tam olarak zararlı olmadığını söyleyemeyiz.

Telefonlarımızda bulunan Li-ion (Lityum-iyon) piller sürekli hızlı şarj ettiğinizde, normalden daha kısa sürede yaşam ömürlerini tamamlayacaktır.

Daima fazla ısınma sorunu gündemde olacak. Kısa sürede normalden daha fazla akım veya voltaj gittiği zaman ister istemez ısınma olacaktır. Belki havası normal bir ortamda sorun olmayabilir ama sıcak bir yaz gününde telefonda PUBG oynarken şarj ettiğinizi hayal edin. Telefon ısınacak hatta belki de bataryaya ve telefona zarar verecektir. Bu sebeplerden dolayı telefonumuzu ihtiyacımız olmayan zamanlarda hızlı şarj etmemeliyiz. Hızlı şarj özelliğini nasıl kapatacağınızı aşağıda adım adım anlatacağız.

Çözüm #1: Telefonunuzun ayarlarından yapabilirsiniz

Hızlı şarj ayarları genellikle telefonunuzun ayarlar menüsünden pil ayarlarına girip, daha sonra gelişmiş ayarlardan ve en son hızlı şarj ayarlarından bu hızlı şarj özelliğini kapatabilirsiniz.

Çözüm #2: Eski şarj aletinizi kullanın

Eski şarj aletleri genellikle hızlı şarjı desteklemezler bu yüzden eski şarj aleti kullanarak normal bir şarj işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Üzerinde “fast charge”, “adaptive fast charge”, “quick charge” gibi ifadeler yazmıyorsa genellikle hızlı şarj özelliği yoktur. Hızlı şarj özelliği olup olmadığını iyice anlamak için voltaj ve amper değerlerini kontrol edebilirsiniz. 5V ve 2A değerlerinden küçük değerler görüyorsanız rahatlıkla şarj edebilirsiniz.

Çözüm #3: Telefon, tablet veya konsol kullanın

Telefonunuzu şarj etmek için günlük kullandığınız laptop, tablet veya Playstation konsolları gibi USB çıkışı olan cihazları kullanabilirsiniz. Çok güçlü çıkışları olmayacağı için telefonunuza zarar vermezler.