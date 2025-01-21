Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 21.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Ayarlanabilir 3 moda sahip Jouis El Feneri, güçlü LED ışığı ve şarjı ile uzun kullanımlara uygun. El fenerini satın almak isterseniz şimdi 128,40 TL.

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Paslanmaz çelik, sızdırmaz ve BPA içermez Stanley termos, 0.75 Litre kapasiteye sahip. Ürün, 1.799,10 TL fiyatıyla günün fırsatları arasında yerini alıyor.

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Akıllı Gürültü Engelleme özelliğine sahip P40i, 60 saate kadar çalma süresiyle her an yanınızda. Kulaklık 2.478,67 TL fiyatı ile satışta.

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3 USB HUB'I ve 3 ayarlanabilir fan hızı ile ön plana çıkan organizatöre kulaklık, Playstation 5 ve joystick yerleştirilebilir. Ürün, 981,00 TL fiyata sahip.

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23.8" ekran boyutu, 200 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ile oyunseverlerin tercihi olan curved monitör, 4.399,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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45W güce sahip Spigen şarj aleti, emsallerine göre daha küçük tasarıma sahip. Şarj esnasında ısıyı 10°C derece kadar azaltan bu ürünü satın almak isterseniz şu an sepete özel indirim fırsatıyla 454,93 TL’ye satılıyor.

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Oyun oynarken ya da uzun saatler çalışırken rahatına düşkün olanlar için tasarlanmış Fab V4 oyuncu koltuğunu 180 dereceye kadar geriye yatabilirsiniz. 120 kg taşıma kapasitesine sahip bu oyuncu koltuğu, 6.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

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Intel Core i5-12450H işlemciye sahip MSI THIN 15’in 15,6” ekranı ve 512 GB SSD kapasitesi ile oyun deneyiminizi iyileştirebilirsiniz. Bilgisayar, 27.899,00 TL fiyatı ile listemizin son sırasında yer alıyor.

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