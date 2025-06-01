Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 01.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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16,1 inç ekrana sahip HP bilgisayarın 1 TB SSD’si ve 144 hz yenileme hızı sayesinde istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 40.999,00 TL’ye düşmüş durumda.

1,4 litrelik su haznesine sahip Tchibo Esperto2 Caffe, iki kahvenin aynı anda hazırlanması için çift fincan imkânı sunuyor. Intense+ teknolojisi sayesinde ayarlanabilir kahve sertliğine de sahip olan bu makine, 11.994,00 TL'ye satışta.

Kullanıcı yorumu:

20W gücü ve 1,2m uzunluğuyla dikkat çeken S-link kablo, farklı cihazlarla geniş uyumluluğa sahip. Örgü yapıdaki bu ürün, %16 indirimle 259,00 TL'ye düşmüş durumda.

Kullanıcı yorumu:

Bluetooth bağlantısı üzerinden saniyeler içinde bağlanabileceğiniz Logitech M196, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. 12 aylık pil ömrü ile de ön plana çıkan bu mouse, sadece 399,00 TL.

Kullanıcı yorumu:

%9 indirimle 9.999,00 TL'ye düşmüş olan Exvega oyuncu koltuğu; 90°-180° geri yatabilir oluşu, titreşimli masaj özelliği ve 145 kg taşıma kapasitesiyle uzun süre bilgisayar başında vakit geçirip konforu arayanların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

Kaymaz kauçuk tabanı ve geniş yapısı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Romofy mouse pad, 186,15 TL fiyata sahip. Hesaplı bir mouse pad arıyorsanız ürüne göz atabilirsiniz.

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26 saate kadar oynatma süresi ile kesintisiz dinleme sağlayan SoundCore Liberty Air 2 Pro, Aktif Gürültü Engelleme özelliğine ve Bluetooth 5.0 bağlantısına sahip. Kulaklık, 2.709,42 TL fiyatıyla listemizin son sırasında yerini alıyor.

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