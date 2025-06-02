Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 02.06.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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15,6 inç ekrana sahip Asus bilgisayarın 512 GB SSD’si ve Intel HD grafik kartı ile günlük işlerinizi halledebilirsiniz. Günün Fırsatları arasında yer alan bilgisayar, 16.599,00 TL’ye satışta.

Özellikle aracınız hareket halindeyken içerisindeki eşyalar sabit durmayabilir. Bu da çarpmalara ya da kırılmalara sebep olabilir. Hem bunu önlemek hem de bagajınızın daha düzenli kalmasını sağlamak için kullanabileceğiniz BYENS düzenleyiciyi 260,68 TL’ye satın alabilirsiniz.

Kullanıcı yorumu:

1000 ila 4000 arasında dört DPI seviyesi bulunan Ugreen mouse, fiyat performans ürünü arayanların tercihi oluyor. Sessiz tıklaması, 18 aya kadar pil ömrü ve tak- çalıştır özelliği ile ön plana çıkan bu mouse, sadece 661,44 TL.

Kullanıcı yorumu:

Bilgisayarınızı çizilmelere ve darbelere karşı korumaya yardımcı olurken şık bir görüntü de sunan HP Laptop çantası, 13.3 inç'lik bilgisayarlar için tasarlanmış. Çantanın dışında bulunan cebi sayesinde diğer eşyalarınızı da taşıyabilirsiniz. Fiyatı ise 2.429,90 TL.

Kullanıcı yorumu:

Hazır yaz gelmişken en çok ihtiyacımız olan ürünlerden biri de vantilatörler. Robeve'in bu vantilatörü; 4 hız ayarı ve buhar özelliği ile yaz aylarının vazgeçilmezi hâline gelecek. İstediğiniz zaman şarj edebileceğiniz bu cihaz, 359,90 TL fiyatıyla listemizde yerini alıyor.

Kullanıcı yorumu:

Kaymaz kauçuk tabanı ve pürüzsüz yapısı sayesinde oyun deneyiminizi ikiye katlayacak Bloody mouse pad, 149,00 TL fiyatıyla hesaplı mouse pad arayanların tercihi oluyor.

Kullanıcı yorumu:

%17 indirim fırsatıyla 1.079,99 TL'ye düşmüş olan Techbender stant, 10-15 inç arasındaki dizüstü bilgisayarlarınız için ideal. Ürün, ayarlanabilir yüksekliği ve soğutucu fanı ile sizlere kullanım kolaylığı sağlıyor.

Çift bantlı yapıya sahip olan Mercusys modem, 300 Mbps'ye kadar aktarım hızı sağlıyor. Kapsama alanı sayesinde evinizdeki ölü alanlarda bile yüksek çekim sağlayan bu cihaz, 849,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin son sırasında yerini alıyor.

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