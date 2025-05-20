Amazon’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 20.05.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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23,8 inç ekranı, 180 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle oyunseverlerin tercihi olan Asus monitör, 4.499,00 TL fiyatıyla Günün Fırsatları listemizin ilk sırasında yerini alıyor.

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Sıcak bir iklimde yaşıyorsanız ya da aracınız uzun süre park halinde kalıyorsa bir güneşlik almak şart oluyor. Pratik kurulumu ile aracınızı güneş ışınlarından koruyacak olan ürün, 313,99 TL'ye satışta.

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1,4 lt su tankına ve 10 fincan kahve yapma kapasitesine sahip olan Smeg filtre kahve makinesi, şık görünümüyle de dikkat çekiyor. Kahve makinesini 13.773,00 TL'ye satın alabilirsiniz.

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Elektronik cihazlarınızı 13.500A akıma karşı koruyan Brennenstuhl priz, LED göstergesi sayesinde aşırı yükleme olduğunda bildirim almanıza yardımcı oluyor. Cihaz, 309,00 TL fiyatıyla karşımıza çıkıyor.

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Bluetooth LE Audio bağlantısı ile kesintisiz dinleme sağlayan Marshall Minor IV, 30 saat çalma süresine ve IPX4 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Dokunmatik kontrolü de bulunan bu kulaklık, 3.699,00 TL'ye düşmüş durumda.

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10.000'den fazla bükülme testini geçmiş olan Anker 322 A81F6, dokuma malzemeden yapılmış. 1,8 m uzunluğa ve hızlı şarj özelliğine sahip bu ürün, 686,43 TL fiyatıyla ön plana çıkıyor.

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Bluetooth 5.3 bağlantısı ile her an yanınızda olan Harman Kardon hoparlör, 12 saate kadar pil ömrüne sahip. İster içeride ister dışarıda kullanarak modunuzu yerine getirebileceğiniz bu hoparlör, 7.902,00 TL'ye satışta.

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Telefon ya da tablet koyabileceğiniz bir bölme, bilek desteği, mouse pad, ve havalandırma delikleri ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir üründe toplayan Axolotl sehpa, %28 indirimle 739,00 TL'ye düşmüş durumda.

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