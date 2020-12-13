Hacettepe Sanal Kariyer Fuarı'20, 14 Aralık'ta Başlıyor

Devam eden pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek Hacettepe Sanal Kariyer Fuarı'20, tüm katılımcılara ücretsiz olacak.

Hacettepe Sanal Kariyer Fuarı'20, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün profesyonellerini öğrencilerle bir araya getirerek interaktif bir ortam oluşturmaya hazırlanıyor. İki gün çevrimiçi, yedi gün çevrimdışı sürecek etkinlik, birbirinden önemli isimleri ağırlayacak.

Hacettepe Kariyer Fuarı‘20, 14-15 Aralık’ta COVID-19 tedbirleri nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Sanal fuarda dijital stantlara uğrayıp canlı görüşmeler yapıp, çevrimiçi oturumlara katılabileceksiniz.

Tamamen ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilecek olan etkinliğin sonunda katılımcılara birer katılım sertifikası da takdim edilecek. Hacettepe Kariyer Fuarı‘20 hakkında daha fazla bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için kariyerfuari.hacettepe.edu.tr ve hacettepe.endlessfairs.com web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.