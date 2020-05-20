Geçtiğimiz dönemlerde sahte e-devlet siteleriyle vatandaşları dolandırmaya çalışan bilgisayar korsanları, bu sefer de sahte bir mobil uygulamayla vatandaşları hedef aldılar. Bilgisayar korsanlarının son uygulaması "1498 TL Başvuru Uygulaması" ismindeki sahte mobil uygulama.

Hayatımızı büyük ölçüde etkileyen koronavirüs salgını, bizleri olağanüstü bir sürecin içerisine soktu. İnsanlar bir süredir, gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmıyorlar ve pek çok iş yeri de kepenklerini kapatmış durumda. Bu durumun farkında olan hükümet yetkilileri ise maddi açıdan sıkıntısı olan vatandaşlar için çeşitli destek paketleri açıklıyorlar. Görünüşe göre devletin vatandaşlar için oluşturduğu destek paketleri, siber korsanlar için de yeni bir dolandırıcılık kapısı oluşturmuş durumda.

Geçmiş dönemlerde sizlerle çeşitli siber dolandırıcılık haberleri paylaşmıştık. İfşa olan yöntemler üzerinde küçük değişiklikler yaparak yeniden karşımıza çıkan bilgisayar korsanları, bu kez de geliştirdikleri sahte bir mobil uygulama ile vatandaşları tuzaklarına düşürmeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı'na aitmiş gibi görünen bir sahte mobil uygulama, vatandaşlara 1.498 TL'lik devlet desteği verileceğini iddia ederek kullanıcıları tuzağına çekiyor.

1498 TL Başvuru Uygulaması'na dikkat!

Daha önce bilgisayar korsanlarının sahte e-devlet siteleri üzerinden vatandaşları tuzağa düşürmeye çalıştıklarından bahsetmiştik. Bu kez ise karşımıza, "1498 TL Başvuru Uygulaması" isimli bir mobil uygulama çıktı. Bilgisayar korsanları, Sağlık Bakanlığı'na ait olduğunu iddia ettikleri bu sahte uygulamayla vatandaşları ağlarına düşürmeye çalışıyorlar.

Siber güvenlik uzmanları, 1498 TL Başvuru Uygulaması gibi siber dolandırıcılık yöntemlerinin fazlasıyla popüler olduğunu ifade ediyor. Android işletim sistemini etkileyen "Anubis" isimli bir truva atını geliştirdikleri uygulamaya ekleyen bilgisayar korsanları, böylelikle tüketicilerin hem bankacılık bilgilerine ulaşmaya çalışıyorlar hem de vatandaşların iki faktörlü kimlik doğrulama sistemlerini boşa çıkarıyorlar.

Bilgisayar korsanlarının sahte uygulamaları kullanarak vatandaşları dolandırmaya çalışmaları yeni bir şey değil ve modası da kolay kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Ancak özellikle de şu dönemlerde tıkladığımız bağlantıları daha fazla kontrol edersek ve biraz daha uyanık olursak, bilgisayar korsanlarından kolaylıkla korunabiliriz. Ancak en ufak bir dalgınlık, bilgisayar korsanlarına yem olmamıza neden olabilir.