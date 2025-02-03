Bu Haftanın Favorileri: En Çok Satan 10 Teknolojik Ürün

Bu hafta Amazon'da en çok tercih edilen, bolca satın alınan ürünleri sizin için listeledik.

Bu hafta interneti ele geçiren en popüler ürünleri listelediğimiz bu içerikte kulaklıktan termosa, tıraş makinesinden oyuncu klavyesine kadar pek çok ürün yer alıyor.

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Hem ıslak hem kuru yüzeylerde kullanılabilen, kendi kendini bileyen bıçaklarıyla ilk günkü gibi keskin bir şekilde bullanabileceğiniz Philips bakım seti; haftanın en çok tercih edilen ürünleri arasında yer alıyor.

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30 Nm tork gücü ve 20 adet ayarlanabilir tork seviyesi ile dilediğiniz işlemleri rahatlıkla yapabileceğiniz Bosch Akülü Matkap, uç seti ile birlikte geliyor. Ayrıca sahip olduğu LED sayesinde de karanlık ortamlarda kullanılabiliyor.

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Güçlü JBL Pure Bass deneyimini kablosuz olarak yaşamanıza imkan sağlayan bu ürün, 57 saate kadar uzanan pil ömrü ile karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Multi Connect özelliği sayesinde de iki cihaza aynı anda bağlanabilme imkanı sağlıyor.

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Gelişmiş gece görüşü ve bebek ağlaması algılama özellikleri ile dikkat çeken TP-Link Tapo C210, yatayda 360 derece dönebiliyor. Yüksek çözünürlüğü sayesinde net ve ayrıntılı görüntüler alabileceğiniz bu üründe, çift yönlü sesli iletişim özelliği de bulunuyor.

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Ele tam oturan, baş parmak tekerleği bulunan ve tüm yüzeylerde sorunsuz çalışan bu mouse; 70 güne varan kullanım süresi ile oldukça beğeni topluyor. Haftanın en çok satılan mouse'ları arasında yer alan bu üründe, 7 adet ayarlanabilir tuş bulunuyor.

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Full HD (1920x1080) çözünürlük, 100 hz yenileme hızı ve 23.8 inç ekran boyutu ile listemizde yer alan MSI PRO MP245V Anti-Glare Monitör; titreşim azaltma özelliğinin yanında mavi ışık filtresine de sahip.

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Hız, taşınabilirlik ve dayanıklılık açısından kullananlar tarafından olumlu geri dönüşler alan SanDisk Extreme Portable SSD; suya ve toza karşı IP55 sertifikasına sahip. Haftanın en çok tercih edilen ürünlerinden bir tanesi olan bu cihaz, 1 TB'lık kapasitesi ile karşımıza çıkıyor.

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Sıcak espressolardan soğuk kahvelere kadar istediğiniz tüm tatları elde edebileceğiniz Philips LatteGo EP5547/90 Tam Otomatik Espresso Makinesi, bu hafta da popülerliğini koruyor.

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Geçen ay 400 adetten fazla satın alınan, bu hafta ise en çok satanlar arasında yer alan Xiaomi Smart Hava Temizleyicisi; fiyat performans ürünü olarak gözümüze çarpıyor. Akıllı telefon üzerinden kolay kontrol edilebilen bu cihazda, sessiz çalışma özelliği de bulunuyor.

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Sessiz membran anahtarları, ergonomik tasarımı ve RGB aydınlatmasıyla, hem oyun hem de yazı yazma işleri için iyi bir seçenek olan Razer Ornata V3 X Oyun Klavyesi; uzun süreli kullanımlarda konforu ön planda tutacak bilek desteği ile birlikte geliyor.

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