Half-Life 2, 20. yıl dönümüne özel büyük bir güncelleme yayımladı. Üstelik kısa süreliğine ücretsiz erişim fırsatı sunuyor olacak.

Valve, ünlü FPS oyunu Half-Life 2'nin 20. yıl dönümünü kutlamak için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte, oyun teknik açıdan iyileştirilerek hem nostaljik hem de modern oyunculara hitap edecek bir hale getirildi.

Güncelleme oyunun içindeki mod desteğini Steam Workshop entegrasyonu ile sunuyor. Artık oyuncular, modları aktif hale getirmek için oyun dışında işlem yapmalarına gerek kalmayacak.

20 yıl sonra geri dönen Half-Life 2: Eski ve yeni sürüm seçenekleri bir arada

Bunun yanı sıra, eski kan ve ateş efektlerini tekrar görmek isteyenlere de seçenekler sunuluyor. Valve, oyunculara eski sürümü de tercih edebilme imkânı tanıyor; Steam üzerinden “steam_legacy” seçerek, 20 yıl önceki sürüme erişilebiliyor. Ayrıca oyun haritalarında yapılan geliştirmeler ve oyun kumandası kontrollerindeki iyileştirmeler de dikkat çekiyor.

Half-Life 2’ye ek olarak, Episode One ve Episode Two da ana oyunla birleştirilerek, tek bir paket olarak sunuldu. Valve, 20. yılına özel güncelleme kapsamında, oyun geliştirilme sürecine dair önemli bilgiler içeren bir içerik yayımladı. YouTube üzerinden izlenebilecek bu belgesel, oyunun üretim aşamasındaki zorlukları ve önemli dönüm noktalarını gözler önüne seriyor.

Half-Life 2, 18 Kasım 2024'e kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Bu tarihten sonra oyun 9,99 dolarlık bir fiyatla satışa sunulacak.