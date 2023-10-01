Emmy Ödülü sahibi ünlü oyuncu Haluk Bilginer, Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği 'Maria' filminin kadrosuna dahil oldu. Bilginer, filmde başarılı oyuncu Angelina Jolie ile birlikte başrolü paylaşacak.

Jacqueline Kennedy'nin hayatını beyaz perdeye aktardığı Jackie ve Lady Diana'nın biyografisini ele aldığı Spencer filmlerinin yönetmenliğini üstlenen, Neruda ve Tony Manero gibi başarılı filmlere imza atan ünlü yönetmen Pablo Larrain, 'Maria' isimli yeni bir filme hazırlanıyor. Başrolde Angelina Jolie'nin yer alacağı filmin kadrosuna Haluk Bilginer de katıldı.

'Maria' filmi, Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını ele alıyor. Callas'ı canlandırmak üzere Angelina Jolie filmde yer alırken, Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör ve iş insanı Aristotle Onassis'i canlandıracak.

Ünlü yönetmen Pablo Larrain, film çekimlerine Ekim ayında Budapeşte'de başlamayı planlıyor.

Filmin senaryosunu, izlenme rekorları kıran ve halen popülaritesini koruyan Peaky Blinders dizisinin senaristi Steven Knight üstleniyor. Film, ünlü sporano Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığını konu alacak.

Maria Callas, döneminin ünlü sporanolarından biriydi ve New York'ta yaşarken Aristotle Onassis ile birlikte yasak bir ilişki içerisindeydi. Onassis, Jackie Kennedy'nin ikinci eşidir ve onunla evlenmek için Callas'tan ayrılır. Callas, bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşınır. Onassis, ilişkileri boyunca Callas'a taciz şiddette bulunur. Callas, yaşadığı şeylerin ağırlığını taşıyamadığı ve ihaneti sindiremediği için 1977 yılında 52 yaşındayken kalp krizi yüzünden ölür.

Paramount+'ta yayınlanacak olan The Turkish Detective dizisinde de yer alacak olan Haluk Bilginer, bu polisiye dizisiyle ekranlarda sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Barbara Nadel'in roman serisinden uyarlanan dizinin tanıtımı, geçtiğimiz yaz L.A. Screenings'te gerçekleşti.