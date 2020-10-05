Hangi Huawei Telefonlar HarmonyOS 2.0 Desteği Alacak?

Weibo'da gerçekleşen bir sızıntı, hangi Huawei işlemciye sahip akıllı telefonların HarmonyOS 2.0 desteği alacağını ortaya çıkardı. Buna göre Kirin 710'lu bazı cihazlar dahi HarmonyOS 2.0 desteği alacak.

Geçtiğimiz ay bu yılki geliştirici konferansı olan Huawei Geliştirici Konferansı 2020’yi gerçekleştiren Huawei, etkinlik kapsamında kendi işletim sistemi Harmony OS’un yeni sürümü olan Harmony OS 2.0’ı da duyurmuş ve Harmony OS 2.0 SDK’nın Aralık 2020 itibarıyla akıllı telefonları da desteklemeye başlayacağını açıklamıştı.

Huawei, geçtiğimiz yıl tanıtıldığından bu yana Harmony OS’un basit bir işletim sisteminden ziyade bir ekosistem olduğunu, tüm akıllı cihazları destekleyen evrensel bir işletim sistemi olduğundan bahsediyordu. Ancak şu ana kadar Harmony OS’un yazılım geliştirme kitleri yalnızca akıllı saat, TV gibi ikincil önceliğe sahip akıllı cihazlara destek veriyordu.

Harmony OS 2.0, aralık ayından itibaren akıllı telefonlar için desteklenecek

Huawei tüketici yazılımları bölümü başkanı Wang Chenglu, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklama ile Harmony OS 2.0’ın aralık ayından başlamak üzere gelecek yılın ocak ve şubat aylarında partiler halinde akıllı telefonlar için desteklenmeye başlayacağını bildirmişti.

Şimdi ise bir Weibo kullanıcısı, hangi işlemciye sahip Huawei cihazların ne zaman Harmony OS 2.0 tarafından destekleneceğini ortaya koydu. Buna göre amiral gemisi sınıfı Huawei cihazlar Harmony OS 2.0 desteğini ilk alan cihazlar olurken, orta segment cihazların biraz daha beklemesi gerekecek.

Kirin 710'lu bazı cihazlar dahi Harmony OS 2.0 desteği alacak

Harmony OS 2.0, ilk olarak Kirin 9000 işlemcili cihazlar tarafından desteklenecek. Ardından Kirin 990 5G’li cihazlar destek alacak. Üçüncü partide Kirin 990 4G, Kirin 985 ve Kirin 820’li cihazlardan bazıları Harmony OS 2.0 desteği alacak. Dördüncü partide Kirin 820, Kirin 980 ve Kirin 990 4G’li bazı cihazlar destek alacak. Beşinci ve son partide ise Kirin 810 ve Kirin 710’lu cihazlardan bazıları Harmony OS 2.0 tarafından desteklenecek.