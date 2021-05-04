2021, kripto paraların öne çıktığı bir yıl olmaya devam ediyor. Peki Şubat 2021’in ilk günlerinde piyasaya 1000 TL ile girseydiniz, bugün kaç TL’niz olurdu? Sizin için son 3 ayda en çok değer kazanan 30 kripto para birimi üzerinden konuyu açıklıyoruz. Baştan anlaşalım, bu içerikte çok fazla sayı kullanacağız.

2017’nin son aylarında kripto paraların aniden yükselişine tanık olmuştuk. Blokzincir teknolojisine yabancı olan çoğu insanın o dönemde tanıştığı “kripto para” kavramı, 2021’de yaşanan gelişmelerle artık herkesin gündeminde. Sadece astronomik artışların değil, yasal açıkları değerlendiren Thodex gibi vurgunların da yaşandığı bir dönemdeyiz.

Bundan tam 4 yıl önce kripto para piyasasındaki tüm birimlerin toplam değeri 17 milyar TL seviyesindeydi. Bugün 19,2 trilyon TL. Aradaki fark dilekolay tam 1120 kat! Bu piyasanın çılgınlığını ve önlenemeyen yükselişini anlatmak için 4 yıl çok uzun bir süre olabilir. Uzun vadeli düşünen yatırımcılar hariç tabii… Bundan 3 ay önce piyasanın toplam değeri 9,5 trilyon TL’ydi, şimdi 19,2 trilyon TL seviyesinde...O halde gelin, şimdi son 3 aylık döneme yakından bakalım ve basit bir akıl oyunu yapalım.

Şubat 2021’e dönüyoruz, cebinizde 1000 TL var. Peki hangi kripto paraya yatırsaydınız bugün kaç TL’niz olacaktı?

1000 TL değerinde Ravencoin (RVN) satın alsaydınız bugün 6.810 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %581

3 ay önceki birim fiyatı: 0,026 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,16 dolar

1000 TL değerinde Decentraland (MANA) satın alsaydınız bugün 7.370 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %637

3 ay önceki birim fiyatı: 0,1 dolar

Şimdiki fiyatı: 1,3 dolar

1000 TL değerinde Terra (LUNA) satın alsaydınız bugün 7.830 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %683

3 ay önceki birim fiyatı: 2,5 dolar

Şimdiki fiyatı: 16,4 dolar

1000 TL değerinde Solana (SOL) satın alsaydınız bugün 8.070 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %707

3 ay önceki birim fiyatı: 6,6 dolar

Şimdiki fiyatı: 44,4 dolar

1000 TL değerinde Ethereum Classic (ETC) satın alsaydınız bugün 8.140 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %714

3 ay önceki birim fiyatı: 7,7 dolar

Şimdiki fiyatı: 62,9 dolar

1000 TL değerinde Bitcoin Gold (BTG) satın alsaydınız bugün 9.330 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %833

3 ay önceki birim fiyatı: 10,8 dolar

Şimdiki fiyatı: 103,6 dolar

1000 TL değerinde Venus (XVS) satın alsaydınız bugün 10.450 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %945

3 ay önceki birim fiyatı: 15,1 dolar

Şimdiki fiyatı: 112,5 dolar

1000 TL değerinde Theta Fuel (TFUEL) satın alsaydınız bugün 10.690 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %969

3 ay önceki birim fiyatı: 0,03 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,34 dolar

1000 TL değerinde KuCoin Token (KCS) satın alsaydınız bugün 11.150 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1015

3 ay önceki birim fiyatı: 0,016 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,15 dolar

1000 TL değerinde Ankr (ANKR) satın alsaydınız bugün 11.320 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1032

3 ay önceki birim fiyatı: 1,3 dolar

Şimdiki fiyatı: 14,1 dolar

1000 TL değerinde Binance Coin (BNB) satın alsaydınız bugün 12.160 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1116

3 ay önceki birim fiyatı: 57 dolar

Şimdiki fiyatı: 627 dolar

1000 TL değerinde Harmony (ONE) satın alsaydınız bugün 12.210 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1121

3 ay önceki birim fiyatı: 0,076 dolar

Şimdiki fiyatı: 1,079 dolar

1000 TL değerinde BitTorrent (BTT) satın alsaydınız bugün 13.286 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1286

3 ay önceki birim fiyatı: 0,003 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,05 dolar

1000 TL değerinde Polygon (MATIC) satın alsaydınız bugün 16.550 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1550

3 ay önceki birim fiyatı: 0,3 dolar

Şimdiki fiyatı: 6,18 dolar

1000 TL değerinde Holo (HOT) satın alsaydınız bugün 17.100 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1610

3 ay önceki birim fiyatı: 0,005 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,12 dolar

1000 TL değerinde Dogecoin (DOGE) satın alsaydınız bugün 17.708 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1670

3 ay önceki birim fiyatı: 0,05 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,54 dolar

1000 TL değerinde PancakeSwap (CAKE) satın alsaydınız bugün 18.643 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %1764

3 ay önceki birim fiyatı: 2,7 dolar

Şimdiki fiyatı: 38,3 dolar

1000 TL değerinde Chilz (CHZ) satın alsaydınız bugün 21.542 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %2054

3 ay önceki birim fiyatı: 0,02 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,51 dolar

1000 TL değerinde Dent (DENT) satın alsaydınız bugün 23.540 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %2254

3 ay önceki birim fiyatı: 0,002 dolar

Şimdiki fiyatı: 0,04 dolar

1000 TL değerinde BakeryToken (BAKE) satın alsaydınız bugün 51.250 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %5025

3 ay önceki birim fiyatı: 0,14 dolar

Şimdiki fiyatı: 6,17 dolar

En değerli iki kripto para biriminde de değişim şu şekilde:

1000 TL değerinde Ethereum (BTC) satın alsaydınız bugün 2.030 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %103

3 ay önceki birim fiyatı: 1.600 dolar

Şimdiki fiyatı: 3.392 dolar

1000 TL değerinde Bitcoin (BTC) satın alsaydınız bugün 1.462 TL'niz olacaktı:

3 aylık değer artışı: %5025

3 ay önceki birim fiyatı: 0,14 dolar

Şimdiki fiyatı: 6,17 dolar

Bitirmeden önce bu içerikteki verilerin 4 Şubat 2021 - 4 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki 3 aylık birim fiyat değişimini ifade ettiğini berlitelim. Ayrıca listede aynı süre zarfında en çok değer kazanan 20 kripto para ve en yüksek piyasa değerine sahip Bitcoin ile Ethereum'a yer vermeye çalıştık. Bu içetik bir yatırım tavsiyesi değildir.